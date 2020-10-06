Главное — не терять оптимизм: гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака

Среда, 7 октября, — непростой день: многим с трудом будут даваться их привычные обязанности.

ОВЕН

Благодаря таким качествам как настойчивость и целеустремленность сумеете справиться со всеми возложенными на вас обязанностями. Будьте внимательны к своим близким и не требуйте от них слишком много.

ТЕЛЕЦ

Нежелательно делиться с кем бы то ни было своим сокровенным, есть риск, что ваша тайна станет достоянием общественности. Неплохой день для получения новых знаний, построения планов на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня стоит прислушаться к советам коллег или деловых партнеров, это поможет избежать многих неприятностей. Сейчас благоприятный период для крупных покупок, начала ремонта или строительства.

РАК

Найти общий язык с окружающими окажется для вас сегодня непростым делом. А причиной тому может быть ваша раздражительность и нежелание слышать других. Проявите осторожность в денежных вопросах.

ЛЕВ

На службе может выдаться довольно напряженный день. Предстоит немало работы. Если хотите добиться успеха, сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на разговоры. Вероятны денежные поступления. Хоть они и окажутся скромными, но все равно порадуют вас.

ДЕВА

Решение некоторых задач потребует намного больше усилий, чем вы того ожидали, но конечным результатом вы останетесь довольны. Хорошо пойдет работа с документами, удачными окажутся деловые переговоры. На личном фронте вероятны интересные знакомства.

ВЕСЫ

Ваш успех сегодня напрямую будет зависеть от того, с каким настроением вы возьметесь за дело. Не доверяйте малознакомым людям. Не соглашайтесь на их предложения, какими бы заманчивыми они не выглядели.

СКОРПИОН

Благоприятный день для любых начинаний. Можно выносить на всеобщее обсуждение свои идеи и проекты. Вечер постарайтесь посвятить полноценному отдыху.

СТРЕЛЕЦ

Непростой день. Чтобы избежать потерь, не прибегайте к запретным приемам и тщательно продумывайте каждый свой шаг. Особенно это касается финансов. А вот на любовном фронте гороскоп сулит сплошные победы.

КОЗЕРОГ

Держите в тайне свои планы и мечты, велика вероятность того, что кто-то может помешать их исполнению. Возможны небольшие денежные поступления, не спешите их тут же тратить.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит планировать на нынешний день серьезные дела и важные мероприятия -- велик риск неудач или появления серьезных преград. Старайтесь бережнее относиться к своему здоровью, не игнорируйте первые признаки недомогания.

РЫБЫ

Удача сейчас на вашей стороне, практически все задуманное сумеете воплотить в жизнь. Вполне вероятно, что за свои труды получите неплохой гонорар. Не торопитесь тратить деньги на ненужные вещи. Если вы еще не готовы к переменам в личной жизни, то и не стоит сейчас форсировать события.

Хорошего вам дня!

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