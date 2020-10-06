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Политика

ЕС гарантировал Зеленскому санкции против России до возвращения Крыма

21:23 6 октября 2020
Владимир Зеленский и Шарль Мишель

Украина получила гарантии, что европейские санкции против России будут действовать до полного восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 22-го саммита Украина — ЕС.

Зеленский поблагодарил Европу за недавнее решение о санкциях против России за строительство Крымского моста. Имеется в виду решение о продлении «крымских санкций» против РФ, принятое 1 октября.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заверил, что позиция ЕС неизменна. «Неизменной остается поддержка со стороны Евросоюза Минских соглашений и непризнание аннексии Россией Крыма и Севастополя», — заявил он.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель также заверил в полной поддержке территориальной целостности Украины. Представитель ЕС подтвердил неизменность позиций по поводу незаконной аннексии Крыма и важности полной имплементации Минских соглашений.

Фото president.gov.ua

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