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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1977
Скульптор: Salvador Furió
Высота: 33 cm
Лимитированная серия 1200 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Ещё совсем недавно этот предмет нашего обихода был настолько привычен, что мы, не задумываясь, часто употребляли слово «копирка». Копирка использовалась практически везде — в школах и институтах, в магазинах и банках. А в переносном смысле она порой даже имела весьма глубокий смысл. Ну, например, вы помните выражение «Жизнь под копирку»? А сейчас спроси любого молодого человека, что это такое, и он задумается надолго…
7 октября 1806 года англичанин Ральф Веджвуд получил патент на «Устройство для стилографического письма». Устройство это состояло из двух листов писчей бумаги, между которыми был проложен ещё один лист, пропитанный чернилами и высушенный (изобретатель называл это «угольной бумагой», carbon paper). Давление стила переносило чернила на второй лист, а горизонтально натянутые струны помогали «держать бумагу». Это устройство, например, помогало слепым людям писать, используя металлическое стило вместо гусиных перьев, популярных в то время.
Примерно в те же годы до подобной идеи додумался итальянец Пеллегрино Тутти, влюблённый в молодую графиню Каролину Фантони, которая в результате болезни потеряла зрение. Чтобы графиня могла самостоятельно вести переписку, Тутти разработал для неё что-то типа пишущей машинки, которая через «чёрную бумагу» оставляла отпечатки букв на листе.
Вскоре технологию Веджвуда начали использовать бизнесмены, желающие сохранить копии отправляемых писем, а также торговых счетов и расписок. В 1823 году некто Сайрус Дейкин усовершенствовал технологию Веджвуда, разработав пигментный слой на основе сажи, парафина и нафты. Он стал эксклюзивным поставщиком копирки (carbon paper) для агентства Associated Press. Когда в 1868 году один из репортеров агентства брал интервью у воздухоплавателя Либбиуса Роджерса из Цинциннати, тот обратил внимание на необычную бумагу, которую корреспондент прокладывал между листами блокнота, и сразу же оценил её коммерческий потенциал. Роджерс создал в Нью-Йорке компанию по производству копирки и даже начал получать заказы от Военного департамента США.
Правильность решения Роджерса стала очевидной через несколько лет, когда на рынке появились первые серийные пишущие машинки. Качество оригиналов и копий при печати на пишущей машинке было настолько стабильным, что печать под копирку быстро стала общепринятой практикой…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
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