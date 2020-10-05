7 октября 2020

Ещё совсем недавно этот предмет нашего обихода был настолько привычен, что мы, не задумываясь, часто употребляли слово «копирка». Копирка использовалась практически везде — в школах и институтах, в магазинах и банках. А в переносном смысле она порой даже имела весьма глубокий смысл. Ну, например, вы помните выражение «Жизнь под копирку»? А сейчас спроси любого молодого человека, что это такое, и он задумается надолго…

7 октября 1806 года англичанин Ральф Веджвуд получил патент на «Устройство для стилографического письма». Устройство это состояло из двух листов писчей бумаги, между которыми был проложен ещё один лист, пропитанный чернилами и высушенный (изобретатель называл это «угольной бумагой», carbon paper). Давление стила переносило чернила на второй лист, а горизонтально натянутые струны помогали «держать бумагу». Это устройство, например, помогало слепым людям писать, используя металлическое стило вместо гусиных перьев, популярных в то время.

Примерно в те же годы до подобной идеи додумался итальянец Пеллегрино Тутти, влюблённый в молодую графиню Каролину Фантони, которая в результате болезни потеряла зрение. Чтобы графиня могла самостоятельно вести переписку, Тутти разработал для неё что-то типа пишущей машинки, которая через «чёрную бумагу» оставляла отпечатки букв на листе.

Вскоре технологию Веджвуда начали использовать бизнесмены, желающие сохранить копии отправляемых писем, а также торговых счетов и расписок. В 1823 году некто Сайрус Дейкин усовершенствовал технологию Веджвуда, разработав пигментный слой на основе сажи, парафина и нафты. Он стал эксклюзивным поставщиком копирки (carbon paper) для агентства Associated Press. Когда в 1868 году один из репортеров агентства брал интервью у воздухоплавателя Либбиуса Роджерса из Цинциннати, тот обратил внимание на необычную бумагу, которую корреспондент прокладывал между листами блокнота, и сразу же оценил её коммерческий потенциал. Роджерс создал в Нью-Йорке компанию по производству копирки и даже начал получать заказы от Военного департамента США.

Правильность решения Роджерса стала очевидной через несколько лет, когда на рынке появились первые серийные пишущие машинки. Качество оригиналов и копий при печати на пишущей машинке было настолько стабильным, что печать под копирку быстро стала общепринятой практикой…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.