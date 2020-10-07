Украинский политик Дупа стал мемом

Немногие украинские политики могут похвастаться, что их фамилия мгновенно запоминается избирателем. В этом смысле повезло Анатолию Дупе — бывшему главе одного из районов Черниговской области. Когда Дупа объявил, что снова решил участвовать в выборах, его билборды породили множество шуток, пародий и стали мемом.

Анатолий Дупа в 2016 году возглавил Талалаевскую райгосадминистрацию на Черниговщине. Четыре года спустя — весной 2020-го — главу РГА уволили. Теперь Дупа собирается на выборы в родном районе, но будет бороться за пост главы громады (Талалаевской ОТГ).

В соцсетях кандидата быстро сделали популярным, подбирая ему слоган для предвыборной кампании. Пользователи соглашаются, что с фамилией претендента хорошо звучат лозунги практически любой политической силы.

Предлагают кандидату и предвыборную программу.

Фото Анатолій Дупа/Facebook, DFENS3000/Twitter

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