Украинский политик Дупа стал мемом
Немногие украинские политики могут похвастаться, что их фамилия мгновенно запоминается избирателем. В этом смысле повезло Анатолию Дупе — бывшему главе одного из районов Черниговской области. Когда Дупа объявил, что снова решил участвовать в выборах, его билборды породили множество шуток, пародий и стали мемом.
Анатолий Дупа в 2016 году возглавил Талалаевскую райгосадминистрацию на Черниговщине. Четыре года спустя — весной 2020-го — главу РГА уволили. Теперь Дупа собирается на выборы в родном районе, но будет бороться за пост главы громады (Талалаевской ОТГ).
В соцсетях кандидата быстро сделали популярным, подбирая ему слоган для предвыборной кампании. Пользователи соглашаются, что с фамилией претендента хорошо звучат лозунги практически любой политической силы.
Предлагают кандидату и предвыборную программу.
Фото Анатолій Дупа/Facebook, DFENS3000/Twitter437
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