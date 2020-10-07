Тернополь подал в суд на Кабмин из-за карантинных зон, иск рассмотрят в Киеве

Окружной административный суд Киева сообщил о поступлении иска, который подал городской совет Тернополя. Депутаты требуют признать противоправными и недействительными пукты 1−36 Постановления Кабинета Министров № 641 о карантинном зонировании Украины (в настоящее время Тернополь остается в «красной» карантинной зоне).

Оспариваемое постановление КМ также регламентирует установление запретов в зависимости от уровня эпидемиологической опасности.

«В настоящее времы суд решает вопрос об открытии производства по данному исковому заявлению», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее аналогичный иск в столичный суд подал также Ивано-Франковский городской совет.

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