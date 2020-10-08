Рейтинг Forbes: "Фармак" вошел в 100 крупнейших частных компаний Украины

Крупный производитель лекарственных средств компания «Фармак» (Киев) вошла в рейтинг «100 крупнейших частных компаний Украины», опубликованный журналом «Forbes Украина», став единственным отечественным фармпроизводителем, попавшим в этот список. Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что «Фармак» является лидером фармацевтического рынка с долей 5,9%.

«Лекарственные средства, которые производятся на предприятии, присутствуют во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений — противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно „Фармак“ выводит на рынок около 20 новых лекарств, и это сложнокомпонентные современные препараты, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами. В настоящий момент в разработке — около ста лекарственных средств», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на предприятии работает более 2 700 человек.

«Фармак» продает 40 зарегистрированных препаратов в 13 европейских странах. Это рекорд для украинской фармацевтики. С началом пандемии резко вырос спрос на лекарственные средства для комплексной терапии пациентов с COVID-19. Это сделало некоторые лекарства фирмы чрезвычайно востребованными. И хотя не все они зарегистрированы в странах ЕС, в ситуации аномального спроса компания получила разрешение на ввоз не только в Великобританию, Швецию, Францию, Германию и Польшу, но и в Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур. Кроме того, предприятие обеспечило рекордные отгрузки сложных инъекционных препаратов в Израиль. Такие условия для нас стали возможными благодаря тому, что система качества «Фармак» отвечает стандартам ЕС, а производство сертифицировано европейскими инспекциями", — отметил в интервью изданию «Forbes Украина» исполнительный директор «Фармак» Владимир Костюк.

Как сообщали «Українськi Новини», 2019 год «Фармак» закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании «Фармак» экспортируется более чем в 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в «Фармак» работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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