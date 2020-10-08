«Слуга народа», «Удар» и «Батьківщина» договариваются о большинстве в новом Киевсовете, — Лерос

Будущая коалиция в Киевской городском совете после местных выборов 25 октября может быть сформирована партией Виталия Кличко «Удар», провластной политической силой «Слуга народа» и партией Юлии Тимошенко «Батьківщина». Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат Гео Лерос.

По словам политика, созданием этого депутатского объединения в Киевсовете, судя по всему, занимаются Офис президента, а также бывшие соратники Леонида Черновецкого.

«Объясню почему: списками „Слуги народа“ и „Батьківщини“ якобы занимались Алла Шлапак и Денис Комарницкий — „молодая команда“ Черновецкого. Что касается „Слуги народа“, то это делали Денис Комарницкий вместе с Андреем Ермаком (глава Офиса президента. — Авт.) и Николаем Тищенко (народный депутат от „Слуги народа“. — Авт.). Поэтому такой мы и увидим будущую коалицию, которая будет успешно голосовать за те или иные законы», — считает Лерос.

По мнению нардепа, такая коалиция в Киевсовете не может быть сформирована «без полной поддержки» президента Владимира Зеленского.

Гео Лерос также убежден, что сейчас мы наблюдаем в стране «полную безнаказанность и полное отсутствие борьбы с коррупцией». Депутат предположил, что, вероятно, это происходит с молчаливого согласия Зеленского.

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