Можно ли вернуть свой вклад в случае банкротства кредитного союза: советы юриста

Влияние короновирусного карантина ощутили на себе миллионы украинцев. Но, кроме медицинского, есть еще экономический и финансовый аспекты пандемии. В частности, по данным Национального банка Украины, среди всех небанковских финансовых учреждений кредитные союзы оказались наиболее уязвимыми в условиях карантина. А ведь услугами таких организаций пользуются тысячи украинцев. В предыдущей статье мы выяснили, чем кредитные союзы отличаются от банков и какие существуют риски для участников союзов. А теперь давайте рассмотрим, как людям убедиться в законности деятельности кредитного союза и могут ли граждане обезопасить свои вклады.

«В первую очередь нужно проверить законность работы кредитного союза и наличие у него лицензий»

Для начала стоит уточнить, какие разрешительные документы должен иметь кредитный союз, которые обязан проверить гражданин, решивший стать участником этой организации.

«Согласно ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О кредитных союзах», предоставление кредитному союзу статуса финансового учреждения осуществляется Национальным банком Украины в соответствии с требованиями настоящего закона и нормативно-правовых актов уполномоченного органа, — рассказала «ФАКТАМ» адвокат Адвокатского объединения «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Анастасия Блинду. — Части 2, 3 статьи определяют, что предоставление кредитному союзу статуса финансового учреждения осуществляется путем внесения соответствующей записи в государственный реестр финансовых учреждений.

Нацбанк выдает кредитному союзу свидетельство о регистрации финансового учреждения по форме, установленной НБУ. Итак, в первую очередь лицам, обращающимся к услугам кредитных союзов, следует проверить наличие и действительность свидетельства о регистрации кредитного союза как финансового учреждения. Проверить внесение ее в государственный реестр можно по ссылке https://kis.bank.gov.ua/. Там есть вся действующая и достоверная информация о кредитных союзах. Доступ к реестру является открытым и публичным.

Что касается лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) кредитными союзами, то они регулируются положениями Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» и постановлением Кабинета министров Украины «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)» № 913 от 07.12.2016 года".

Итак, в каких случаях кредитный союз должен получить соответствующие лицензии и на какие виды финансовых услуг?

«В случае привлечения денежных средств своих клиентов путем паевых взносов кредитный союз должен получить лицензию на услугу по предоставлению средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, — продолжила Анастасия Блинду. — В случае же привлечения денег своих клиентов путем заключения с ними договоров депозита кредитный союз должен получить лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита и на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. Уполномоченным органом лицензирования является Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

В зависимости от вида участия лица в качестве члена кредитного союза (долевое участие или заключения договора депозита) человеку следует проверить наличие вышеуказанных видов лицензии в кредитном союзе, их действительность и соответствие вида предоставленной финансовой услуги. Не стоит забывать о том, что в случае заключения договора депозита таких лицензий должны быть две. Как было сказано выше, проверка наличия лицензии и всей информации по ней возможна по ссылке https://kis.bank.gov.ua/", — уточнила Анастасия Блинду.

«Деньги членов обанкротившегося кредитного союза все же могут быть возвращены согласно установленной законодательством процедуре»

Ка уже было упомянуто в предыдущей статье, кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Выходит, что гарантий возврата вложенных людьми денежных средств нет. Или все-таки есть возможность вернуть свои деньги законным путем?

«Действительно, кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц, следовательно, государство не несет обязательств перед членами — вкладчиками этих организаций в случае их банкротства или ликвидации, — отметила Анастасия Блинду. — Однако определенные механизмы защиты вложенных денег все же есть.

Согласно ч. 1 ст. 9 Закона Украины «О кредитных союзах», кредитный союз прекращает деятельность путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации. И если в случае реорганизации фактически кредитный союз не прекращает свою деятельность, а лишь происходит его слияние с другим кредитным союзом либо разделение на несколько организаций, то следствием его ликвидации является полное прекращение работы.

В соответствии с ч. 3 ст. 9 Закона Украины «О кредитных союзах», ликвидация кредитного союза производится:

по решению его высшего органа управления;



на основании решения уполномоченного органа об отмене государственной регистрации кредитного союза в связи с выявленными фактами фальсификации или искажения информации, которая была подана кредитным союзом на момент его государственной регистрации и имела существенное значение для принятия решения уполномоченным органом. Такое решение может быть обжаловано кредитным союзом в суде;



по решению суда, в том числе в случае занятия деятельностью без соответствующей лицензии или деятельностью, запрещенной законом, в случае неплатежеспособности кредитного союза, в других случаях, предусмотренных законом, по представлению уполномоченного органа, по иску членов или кредиторов кредитного союза.



В случае принятия решения о ликвидации кредитного союза по решению его высшего органа управления все вкладчики приобретают статус кредитора и могут требовать возврата денег, привлеченных на условиях паевых взносов или по договорам депозита, но в пределах установленного в решении срока заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации сообщения о прекращении деятельности кредитного союза. Также ликвидационная комиссия либо ликвидатор принимает все возможные меры по выявлению кредиторов и письменно извещает их о прекращении деятельности союза.

В данном случае все члены такой организации должны знать о том, что, согласно ч. 5 ст. 9 Закона Украины «О кредитных союзах», при ликвидации платежеспособного кредитного союза требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь — требования работников кредитного союза и членов ликвидационной комиссии, связанные с трудовыми отношениями, требования по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование;

во вторую очередь удовлетворяются требования по вкладам членов кредитного союза на депозитных счетах и требования кредиторов, обеспеченные залогом или иным способом;

в третью очередь — требования по уплате налогов, сборов и обязательных платежей;

в четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования.

В случае же ликвидации кредитного союза в связи с его банкротством такая процедура осуществляется в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства, включающим несколько этапов:

подача заявления об открытии производства по делу о банкротстве, принятие его судом и открытие производства по делу о банкротстве;

введение процедуры распоряжения имуществом должника с целью недопущения процедур санации, ликвидации;

введение процедуры санации должника с целью предотвращения признания должника банкротом и его ликвидации;

признание должника банкротом и последующая ликвидационная процедура.

Таким образом, если процедура ликвидации происходит в рамках Кодекса о банкротстве и недостижения результатов по удовлетворению требований кредиторов в рамках процедуры распоряжения имуществом должника и санации, то в соответствии со статьей 64 настоящего кодекса средства, полученные от продажи имущества банкрота, направляются на удовлетворение требований кредиторов в порядке, установленном настоящим кодексом. При этом в первую очередь удовлетворяются:

требования по выплате задолженности по зарплате работающим и уволенным работникам банкрота, денежные компенсации за все неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска работникам, имеющим детей, другие средства, причитающиеся работникам в связи с оплачиваемым отсутствием на работе, а также выходное пособие, положенное работникам в связи с прекращением трудовых отношений, и начисленные на эти суммы страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование и прочее социальное страхование, в том числе возмещения кредита, полученного на эти цели;

требования по выплате задолженности по компенсации убытков, причиненных Государственному бюджету Украины вследствие выполнения решений Европейского суда по правам человека, вынесенных против Украины;

требования кредиторов по договорам страхования;

расходы, связанные с производством по делу о банкротстве в хозяйственном суде;

расходы кредиторов на проведение аудита, если аудит проводился по решению хозяйственного суда за счет их средств.

Во вторую очередь удовлетворяются:

требования по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, путем капитализации в ликвидационной процедуре соответствующих платежей, в том числе в Фонд социального страхования Украины за граждан, застрахованных в этом фонде, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, обязательств по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и прочее социальное страхование, кроме требований, удовлетворенных вне, по возвращению неиспользованных средств Фонда социального страхования Украины, а также требования граждан — доверителей (вкладчиков) доверительных обществ или других субъектов предпринимательской деятельности, которые привлекали имущество (средства) доверителей (вкладчиков).

В третью очередь удовлетворяются:

требования по уплате налогов и сборов;

требования центрального органа исполнительной власти, осуществляющего управление государственным резервом.

В четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов, не обеспеченные залогом. В пятую очередь удовлетворяются требования по возврату взносов членов трудового коллектива в уставный капитал предприятия. В шестую очередь удовлетворяются другие требования.

Из этого следует, что фактически деньги членов кредитного союза все же могут быть возвращены согласно установленной законодательством процедуры и в пределах имеющегося у союза имущества, денежных средств и т. д. " — признала Анастасия Блинду.

«Нацбанк предлагает создать стабилизационный фонд на базе объединения кредитных союзов»

Юристы отмечают, что определенные сложности с возвратом средств в кредитных союзах существуют. Поэтому государство должно урегулировать проблему.

«Принимая решение о том, куда вкладывать свои деньги, люди должны понимать этот риск, — сообщила «ФАКТАМ» руководитель практики решения споров, адвокат компании Gracers Law Firm Людмила Куса. — К сожалению, вернуть деньги, вложенные в кредитный союз, иногда становится большой проблемой, ведь государственных гарантий возврата вкладов нет. Однако, поскольку кредитные союзы привлекают деньги граждан, НБУ собирается ввести надлежащее регулирование.

Кредитные союзы относятся к высокорисковым финансовым учреждениям, поскольку привлекают средства граждан. Поэтому задача Национального банка — установить такие требования и регулирование, чтобы предупреждать проблемы с платежеспособностью союза. Для этого Национальный банк уже подготовил и обнародовал предложения к проекту Закона Украины «О кредитных союзах». В частности, Национальный банк предлагает предусмотреть рыночный механизм поддержания платежеспособности кредитных союзов. Например, создать стабилизационный фонд на базе их объединения", — подчеркнула Людмила Куса.

И все же остается вопрос: почему люди, несмотря на риски, обращаются в кредитные союзы, а не в банки, в чем выгода для граждан?

«Основная функция кредитных союзов — выдавать кредиты, — пояснила Людмила Куса. - Часто в кредитных союзах можно иметь и депозит. Займы от кредитных союзов обычно небольшие и недешевые по сравнению с банковскими. Однако получить такой кредит можно гораздо быстрее и проще, чем в банке. Именно поэтому довольно много людей в случае финансовых трудностей обращаются в кредитные союзы, а не в банки. Кроме того, как утверждают в самих союзах, ко вкладчику относятся более лояльно, чем в банке. На любом из этапов вкладчик может даже пообщаться с руководством союза. Тем не менее, прежде чем принимать решение, куда вкладывать деньги или у кого брать кредит, человеку нужно очень тщательно взвесить все за и против».

Напомним, что с 1 сентября 2020 года начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации о своих услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должны быть достаточные по объему, правдивые и актуальные сведения об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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