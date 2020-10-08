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Политика

Партия «За майбутнє» догоняет «Батьківщину» во всеукраинском рейтинге, — соцопрос

16:28 8 октября 2020
партия За майбутнє
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В течение последней недели пятерка партий-лидеров местных выборов не изменилась. Однако существенно продолжает наращивать процент сторонников партия «За майбутнє», которая уже близка к четвертому месту в рейтинге. Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».

Так, согласно полученным данным, на первом месте остается партия «Слуга народа», за которую готовы проголосовать 17,2% из тех, кто определился и собирается голосовать. На втором месте партия ОПЗЖ с 12,6% поддержки. На третьем — «Европейская Солидарность», за которую готовы проголосовать 11,7% респондентов.

В пределах статистической погрешности и с практически одинаковым показателем в пятерке лидеров расположились «Батьківщина» — 7,5% и «За майбутнє» — 7,2%. Нужно отметить, что по сравнению с данными предыдущего опроса рейтинг «Батьківщини» просел на 0,8%.

Другие партии, согласно исследованию, не преодолевают 5-процентного барьера.

Исследование проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 4−7 октября 2020

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