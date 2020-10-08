Выборы мэра в Днепре: социологам предложили заключить пари на миллион

В Киеве Центр общественного развития «Интер-акция» обнародовал результаты опроса электоральных настроений жителей Днепра перед местными выборами. Согласно данным опроса, в лидеры предвыборной гонки вырвался Загид Краснов. На втором месте — Борис Филатов. Комментируя в пресс-центе ИА «Интерфакс Украина» итоги опроса, директор Института публичной политики и консалтинга «Инполит» Сергей Быков, который выступил заказчиком проведения исследования, озвучил беспрецедентную инициативу. Он заявил, что готов заключить пари на 1 миллион гривен с любой социологической группой, которая утверждает, что во второй тур мэрских выборов выйдут не Краснов и Филатов, а другие кандидаты.

«Понимаю, что у всех выборы. Все хотят подзаработать. Куча социологов, которые нарисуют вам любые цифры, только плати им деньги. А потом политологи вам это растиражируют под абсолютно любым соусом. Я предлагаю всем социологическим службам, которые утверждают, что в финале мэрских выборов в Днепре будут не Краснов и Филатов, а любые другие два кандидата, пари на миллион», — сказал он.

По его словам, социологи должны взять за моду говорить правду, а не манипулировать и отвечать за свои данные и слова, в том числе деньгами.

«Приходите в „Интерфакс“ и ставьте деньги. Это будет абсолютно частная договоренность. Частное пари. „Инполит“ ставит миллион на выход во второй тур Краснова и Филатова. Это показывают все наши опросы, в том числе те, что проводились ранее. Я хотел на эти деньги купить офис для „Инполита“. Ничего, я куплю его за ваш счет. По миллиону скидываемся и смотрим результаты выборов».

Комментируя заявление Быкова, украинский политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook отметил, что и другие социсследования показывают, что именно Краснов и Филатов поборются за кресло мэра: «Весьма (и даже очень вероятно), что именно Краснов вместе с Филатовым являются лидерами рейтинговой гонки в Днепре. Во всяком случае, по опросу, который был проведен в Днепре в середине сентября социологической компанией INFO SAPIENS от имени Международного республиканского института (IRI) (данные этого опроса приводит „Зеркало недели“) З. Краснов — на втором месте. Этим данным я больше доверяю, так как заказчик опроса не имеет предвыборных интересов в Украине».

При этом он объяснил, почему, по его мнению, сложилась именно такая ситуация.

«Вилкул (бывший губернатор Днепропетровской области, в 2015 г. занял второе место на выборах мэра Днепра) и Рыженко (главврач областной больницы, кандидат от „Слуги народа“) несколько запоздали с началом избирательной кампании. А Загид Краснов в политической жизни Днепра игрок давний и влиятельный, со своей годами наработанной электоральной базой. Так что Сергей Быков не сильно рискует», — сказал Фесенко.

Среди партий, согласно результатам опроса, ситуация такова: партия «Громадська сила» получила 24,1%, поддержки, «Пропозиція» — 22,5%, «Слуга народа» — 12,3%, «Блок Вилкула «Украинская перспектива» — 8,7%, ОПЗЖ — 7,3, «Батьківщина» — 4,8%, «Европейская солидарность» — 3,5%.

Первый тур выборов в мэры: Загид Краснов — 32,1%, Борис Филатов — 30,3%, Сержей Рыженко — 10,1%, Александр Вилкул — 9,3%.

Второй тур выборов в мэры: Загид Краснов — 41,7%, Борис Филатов — 33,5. Еще 24,8% респондентов пока не определились.

Опрос был проведен 2−4 октября в Днепре. Было опрошено 3 тысячи респондентов методом личного интервью face to face. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

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