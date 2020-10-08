Столичные депутаты «Европейской Солидарности» обратились к мэру Виталию Кличко с требованием созвать срочную внеочередную сессию Киевского городского совета с целью увеличения бюджетного финансирования врачей и медицинских учреждений столицы из-за критической эпидемиологической ситуации в Киеве. Об этом заявил председатель столичной ячейки партии «ЕС», секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его словам, Марина Порошенко, лидер списка «ЕС» в Киевсовет, сегодня уже заявила, что прирост больных сутки в Киеве составляет более 10%.

«И это создает крайне угрожающую ситуацию в городе, когда многие киевляне просто физически не смогут получать необходимое медицинское обеспечение в случае сложного течения болезни», — добавил Прокопив.

Он также отметил, что прогнозы представителей Всемирной организации здравоохранения указывают на сохранение негативной тенденции в Украине и Киеве в дальнейшем.

«Некоторые медицинские учреждения Киева, например, клинические больницы № 6, № 7, № 9 уже имеют почти 100%-ную заполняемость коек больными COVID-19», — сказал Прокопив.

Именно поэтому «Европейская Солидарность» предлагает на внеочередной сессии Киевсовета пересмотреть бюджет и перегруппировать отдельные расходы на приоритетные сегодня цели: доплаты врачам и финансирование медицинских учреждений, которые занимаются лечением больных COVID-19.

«К сожалению, государство ситуацию с коронавирусом фактически пустило на самотек. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить и финансово поддержать специалистов, которые сегодня оказались на передовой в борьбе с коронавирусом», — отметил секретарь Киевсовета.

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