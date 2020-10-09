Шлапак назвала ширмой коррупции наблюдательные советы коммунальных предприятий

8 октября во время брифинга в Открытом штабе ВО «Батьківщина» кандидат в депутаты Киевского городского совета Алла Шлапак заявила, что сделает все, чтобы заставить наблюдательные советы эффективно контролировать работу коммунальных предприятий.

«Они должны следить, привлекать к ответственности и быть эффективными в контроле за теми деньгами, которые выделяются из городского бюджета, а не быть просто ширмами для местной власти», — подчеркнула Шлапак.

По ее словам, программы энергоэффективности в Киеве должны быть увеличены минимум вдвое. При этом депутат отметила, что их команда уже разрабатывает образовательные программы для учебных заведений об использовании энергоресурсов.

Также, по мнению Шлапак, в Киеве нужно восстановить в рамках программы «Турбота» муниципальные доплаты для тех, кому они необходимы.

«Эти простые, но очень важные мероприятия будут отражены в столичном бюджете на 2021-й, который должен рассматривать новоизбранный городской совет. Я уверена, что такая позиция найдет поддержку у киевлян», — сказала Шлапак.

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter