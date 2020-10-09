Простые ролики Пальчевского помогают достучаться к людям, — эксперт

В последнее время пафосные и высокобюджетные ролики кандидатов не находят отклика у украинцев. Такое мнение озвучил глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в своей колонке на сайте издания «Корреспондент», оценивая предвыборные ролики кандидатов в мэры Киева.

«На самом деле, рад, что хотя бы выборы побуждают кандидатов в мэры Киева показывать реальные проблемы. Пальчевскому это удается довольно органично, ведь образ „народного мэра“ он строит системно. Такой подход должен получить поддержку людей. И это не только подход, но и сам формат роликов», — написал он.

Также политолог отмечает, что в Украине появляется новый тренд на предвыборную агитацию.

«Не знаю, кто как, но мои родственники и друзья просто переключают каналы, когда видят пафосные высокобюджетные рекламы кандидатов. Сейчас такой тренд, чем проще подача — тем легче пробиться к сердцам украинцев», — считает Чаленко.

Также политолог назвал конкретику при общении Пальчевского с людьми плюсами и минусами его избирательной кампании.

«За такой конкретикой наблюдают общественные организации, которые довольно пристально потом следят за выполнением предвыборных обещаний. Технологи обычно советуют обходить фактаж. А если уж так делаешь, то как минимум демонстрируешь, что планируешь быть в политике со своей командой надолго», — прокомментировал ситуацию Чаленко.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщили, что кандидат в мэры Киева от партии «Перемога Пальчевського» Андрей Пальчевский записал видеообращение, в котором предложил действующему мэру Киева Виталию Кличко провести публичную дискуссию.

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