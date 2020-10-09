Отец назвал Лукашенко славянским Каддафи, — Жанна Немцова

Дочь застреленного в Москве политика Бориса Немцова Жанна Немцова вспомнила об отце, о его пророческих словах и том, что он любил жизнь…

Жанна Немцова вспомнила, как в 2008 году ее отец предрек режиму Владимира Путина санкции, а Александра Лукашенко назвал «славянским Каддафи».

«Сегодня день рождения моего папы. Обычно в этот день мы проводили форум Немцова. В этом году форум отменили, но я рада, что наконец удалось встретиться с мамой. Я много раз говорила, что мне очень не хватает общения с отцом. — пишет Жанна Немцова на своей страничке в соцсетях. — Я хочу узнать, что он думает по куче вопросов. И я оказалась не одна. Видео, где отец дает оценку режиму Лукашенко, которого называет славянский Каддафи, где предрекает режиму Путину санкции (аж в 2008 году) набирают сотни тысяч просмотров. Его оценки до сих пор актуальны, а все потому, что он обладал редким качеством- был политическим визионером. Если бы не Алена Голубева, у нас не было бы замечательного видеоархива, который она все эти годы собирала, каталогизировала, монтировала и размещала в соцсетях. Спасибо вам огромное, Алена! Отец обожал свои дни рождения, обожал тосты и веселье. Я скучаю».

Фото Жанны Немцовой в соцсетях.

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