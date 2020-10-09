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Политика

Верховный суд обязал Зеленского разговаривать на украинском языке

15:29 9 октября 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский во время исполнения служебных обязанностей должен общаться на государственном украинском языке. В то же время в Украине нет рычагов, чтобы юридически наказать президента за использование негосударственного языка. Такой вывод следует из решения Верховного суда, принятого 7 октября.

В суд на Зеленского подали еще в прошлом году — после того как на заре своей каденции глава государства приехал на конференцию iForum в Киеве и выступал там на русском языке. Недовольные граждане обратились в суд и просили наложить обязанность на президента не использовать негосударственный язык. Суд отказал истцам, попутно указав, что нет возможности привлечь президента к ответственности. Языковое дело закрыто.

«За действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время исполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность», — говорится в решении суда.

Напомним, на IT-конференции iForum Зеленский отметился скандальными заявлениями, на которые тут же отреагировали иностранные дипломаты.

Фото president.gov.ua

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