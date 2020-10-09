Денежная прибыль и нервные срывы: лунный календарь на неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 12 по 18 октября 2020 года, когда может накрыть депрессия, а также в какие дни нужно пересаживать растения, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

12 октября

Символ дня: морская раковина

Характеристика: не стоит приниматься за работу над новыми профессиональными проектами, лучше заняться любимым делом — в нем трудно будет что-то испортить.

Бизнес и финансы: день подходит для торговли, но продавать будет выгоднее, чем покупать.

Личная жизнь: от свидания лучше отказаться — оно не оправдает ожиданий.

Здоровье: особого внимания потребуют уши — их необходимо беречь от простуды, болезнь может затянуться надолго.

Уход за внешностью: стрижка и другие манипуляции с волосами на пользу внешности не пойдут.

Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости. Можно заниматься кронированием деревьев в саду.

13 октября

Символ дня: трясина

Характеристика: нельзя проявлять неуважение к деньгам — транжирить их, делать бессмысленные и заведомо ненужные покупки. Деньги могут этого не простить и отвернуться от вас.

Бизнес и финансы: все приобретения этого дня окажутся со скрытым браком, поэтому от шопинга лучше отказаться.

Личная жизнь: возможны ссоры и конфликты с близкими людьми: чтобы этого не произошло, лучше сократить общение с ними.

Здоровье: при обострении хронических заболеваний нельзя заниматься самолечением — необходимо обратиться к врачу, он даст правильную схему лечения.

Уход за внешностью: можно стричься и ухаживать за волосами.

Спорт: от занятий физкультурой и спортом лучше отказаться — велик риск травм.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься только по мере необходимости.

14 октября

Символ дня: трезубец

Характеристика: волшебный день, старые проблемы могут решиться как будто бы сами собой.

Бизнес и финансы: нежелательно приступать к воплощению в жизнь новых проектов, лучше завершить старые.

Личная жизнь: особого внимания потребуют дети и пожилые родственники — важно провести с ними как можно больше времени.

Здоровье: лекарственные препараты нужно заменить гомеопатическими таблетками, настоями и фиточаями.

Уход за внешностью: хороший результат даст стрижка, а также маски, обертывания и ополаскивания настоями лекарственных растений — ромашки или крапивы.

Спорт: спортом лучше заниматься в режиме «лайт».

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами, а также пересаживать цветы — особенно луковичные.

15 октября

Символ дня: лотос

Характеристика: нежелательно делать зло другим людям — закон бумеранга еще никто не отменял.

Бизнес и финансы: самые сложные бизнес-задачи решатся легко и без напряжения.

Личная жизнь: выяснение отношений с близкими людьми может привести к серьезной ссоре, поэтому лучше от него отказаться.

Здоровье: нельзя напрягать зрение, читая и сидя за компьютером.

Уход за внешностью: хороший результат даст уход за кожей лица и шеи.

Спорт: от серьезных физических нагрузок нужно отказаться.

Дом, сад, огород: замечательный день для любых домашних дел. Можно работать с почвой — рыхлить, полоть и окучивать, а также менять землю в цветочных горшках.

16 октября

Символ дня: светильник

Характеристика: день с мощной позитивной энергетикой — неожиданно может исполниться давняя мечта, которая до сих пор казалась несбыточной.

Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций нужно отказаться — велик риск соблазниться большой прибылью и стать жертвой мошенников.

Личная жизнь: можно мириться с человеком, с которым давно находитесь в ссоре. Свободное время рекомендуется провести с семьей за общим занятием.

Здоровье: может возникнуть беспричинная депрессия. Если она продлится больше трех дней, необходимо обратиться к врачу.

Уход за внешностью: уход за кожей и волосами не принесет желаемого результата.

Спорт: физическую активность необходимо свести к минимуму.

Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься только в случае крайней необходимости. Нельзя рыхлить землю в зоне корней садовых растений — велик риск их повредить.

17 октября

Символ дня: «третий глаз»

Характеристика: нельзя допускать негативных мыслей, они могут материализоваться, о чем очень скоро придется пожалеть.

Бизнес и финансы: можно принимать сложные решения — они будут правильные.

Личная жизнь: незначительная ссора с близким человеком может превратиться в серьезный конфликт, так что не стоит спорить с ним даже по самому невинному и незначительному поводу.

Здоровье: болезни этого дня нельзя запускать — они могут привести к серьезным осложнениям.

Уход за внешностью: день благоприятен для стрижки и ухода за волосами.

Спорт: рекомендуются занятия боевыми искусствами.

Дом, сад, огород: от домашних дел необходимо отказаться. Нельзя обрезать ветви деревьев — их «раны» могут не зажить, что приведет к гибели растения.

18 октября

Символ дня: рог изобилия

Характеристика: конфликтов рекомендуется избегать любыми способами — они могут привести к серьезным последствиям.

Бизнес и финансы: начнут приносить дивиденды давнишние проекты, на которые давно успели махнуть рукой.

Личная жизнь: выяснение отношений с любимым человеком рекомендуется перенести на другой день — велика вероятность конфликта вплоть до расставания.

Здоровье: болезни, проявившиеся в этот день, необходимо лечить без промедления — они могут привести к серьезным осложнениям.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами следует отказаться.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: благоприятное время для любых домашних дел. Можно закладывать компост и заготавливать выращенный урожай впрок.

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Фото pexels.com



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