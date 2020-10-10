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Политика

Украинский Монмартр: «Батьківщина» проконтролирует реконструкцию сквера имени Чкалова по просьбе киевлян

16:26 10 октября 2020
Алексей Кучеренко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Столичный эпицентр литературной жизни Украины — сквер им. Чкалова — расширят и обустроят. Для сохранения и благоустройства сквера будет подписан трехсторонний договор с городом. Каждый шаг восстановления сквера будет обсуждаться с громадой. Все будет открыто, публично, прозрачно и честно. Об этом заявил кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко во время встречи с громадой.

Как передает пресс служба, в «Батьківщину» обратились 70 выдающихся киевлян — герои Украины, академики, профессоры, лауреаты Национальных премий, народные артисты, дипломаты, писатели, художники, журналисты с просьбой помочь сохранить и привести в порядок сквер им. Чкалова, который в 2025 году будет праздновать 100-летие.

«Этот сквер должен стать современным художественным центром, вроде парижского Монмартра. Чкаловский — не только собственность жителей по улице Гончара, это достояние всех киевлян. Поэтому необходимо внести его в реестр памятников архитектуры. Но проблема в том, что у нас есть культурное достояние, которому не хватает финансирования», — отметил Кучеренко.

Политик подчеркнул, что киевляне просят переименовать сквер на «Писательский», поскольку вокруг расположены «писательские» дома, среди них Ролит, где жили Владимир Сосюра, Павел Тычина, Михаил Стельмах, Олесь Гончар и другие. В доме, который выходит окнами на сквер, сейчас живет поэтесса Лина Костенко.

«Мы проконтролируем, чтобы реконструкция осуществлялась с учетом сохранения площади сквера. В проекте предусмотрен ремонт фонтана Термена, в котором сейчас не действует слив. Хотя раньше воду из этого фонтана продавали для питья. Будет расширена детская площадка, а также создана современныюая спортплощадка. Кроме этого, будет построена общественная уборная. И, конечно, будут обновлены зеленые насаждения, газоны, полив», — рассказал парламентарий.

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