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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1995
Скульптор: Miguel Angel Santaeulalia
Размер: 24×41 cm
Лимитированная серия 1000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодняшняя тема, подсказанная международным календарём, в котором 11 октября значится, как Всемирный день борьбы с ожирением, наверняка в той или иной степени касается каждого из нас. Проблемы, связанные с лишним весом, часто возникают на ровном месте. Так сказать, из ничего. И поначалу они вовсе даже проблемами не кажутся. Ой, я вас прошу, сбросить каких-нибудь несколько килограммов ведь пустячное дело… Ага, попробуйте сбросить. А тут ещё множество других проблем навалилось. С весом, пожалуй, можно и повременить, думаем мы, а вот коммунальные платежи, неурядицы на работе или лечение травмированной руки в долгий ящик ведь не отложишь.
Да уж, договариваться с собой любимым мы научились хорошо. И расставляя решение вопросов по степени, как нам кажется, их важности, мы проблему лишнего веса всё чаще и чаще откладываем «на потом», не замечая порой, как постепенно она начинает выходить на первый план, сначала просто раздражая, а потом уже и вовсе начиная болезненно беспокоить то в области сердца, то в ставшей заметной для всех одышке, то в неожиданно неприятной нагрузке на коленные суставы. И «заедание» внезапно возникшего стресса по поводу ещё и лишнего веса ситуацию только усугубляет, не принося не то, что никакого облегчения, а, даже наоборот, выводя этот вопрос уже на первый план.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ещё в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера. И с того времени всё очевиднее становится, что различные пандемии типа «свиного гриппа» или коронавируса приходят и уходят, а эпидемия ожирения как была, так и остаётся с нами постоянно.
Конечно, каждому индивидуально приходится решать, что и как с этой проблемой делать. И навязывать кому-то свою точку зрения бесполезно. Потому что пока у человека не появится внутренняя мотивация, никто другой не сможет заставить его отказаться от лишней порции сладенького или от ночных походов к холодильнику, или от частых застолий с друзьями, лишать себя которых представляется страшным грехом. Тут уж самому нужно определиться — то ли очередное застолье с поглощением «всего подряд», то ли умеренное питание и вообще здоровый образ жизни, способный подарить человеку годы комфортного и полноценного существования на земле.
Ну, и теперь расскажу в завершение одну историю, похожую, правда, на анекдот, но с большим, знаете ли, смыслом. Про мотивацию. В одном из американских штатов приговорили неимоверно толстого человека к смертной казни на электрическом стуле. Но в день приведения приговора в исполнение выяснилось, что электрического стула такого размера, оказывается, просто не существует. Решили отложить казнь до того времени, пока толстяк похудеет. Пригласили известного диетолога, создали все условия для реализации этого плана. А человек всё не худеет и не худеет. Диетолог уже буквально взмолился: «Что ж ты такое со мной творишь? Ты ведь своим непохудением и репутацию мою подрываешь, и клиентов распугиваешь… Ни одна моя проверенная диета на тебе никак не сказывается!» Посмотрел на него толстяк жалостливо и сказал: «Понимаешь, мужик, МОТИВАЦИЯ СЛАБОВАТА…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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