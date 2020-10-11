Таролог и астролог заглянули в будущее предстоящих выборов в столице,- СМИ

Что ждёт в ближайшем будущем Киев, как пройдут местные выборы и какая судьба ожидает главных конкурентов в борьбе за кресло мэра — отвечают таролог Софья и астролог Катерина Дерда, пишет «golos.ua».



«Второй тур выборов в Киеве, вероятнее всего, будет, и вполне возможно, что в нем встретятся женщина и мужчина», — лаконично сообщила редакции «golos.ua» астролог Катерина Дерда.

А вот таролог Софья сделала более детальный анализ и рассказала, что в ближайшем будущем, по ее предположению, ожидает двух главных конкурентов на пост главы столицы — Виталия Кличко и Ирину Верещук.

«Кличко вскоре закроется сам в себе, поскольку его ждут утраты, разочарования во всем, что сейчас происходит в его жизни. Но он будет биться до последнего… Возле него стоит мужчина… даже двое. Они будут делать все возможное, чтобы убрать его с дороги», — рассказала Софья.

Так же она увидела дальнюю дорогу с женщиной, что можно трактовать как выход во второй тур с представительницей прекрасного пола и длительную дорогу с ней в борьбе за кресло мэра.

По кандидату Ирине Верещук карты таро показали весьма любопытный прогноз, пишет «golos.ua» .

«У нее будет большая борьба. Сложная. Ей будет тяжело. Борьба с мужчиной… Она смотрит вперед, у нее есть множество планов, а ей будут пытаться помешать. Но она все равно будет проталкиваться дальше. Ее ждет конец старого — начало нового», — сделала прогноз таролог Софья.

Фото: pixabay

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