Доллар — вниз, а евро — вверх: прогноз курсов валют на неделю

Начавшееся на прошлой неделе укрепление гривни по отношению к основным иностранным валютам продолжается и после выходных. Правда, это касается только официального курса. С пятницы, 9 октября, доллар подешевел на 7 копеек, хотя стоимость евро не изменилась. Так, 12 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,21 грн за доллар и 33,28 грн за евро. А на наличном валютном рынке курс гривни ослаб на 3−10 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,15 грн, купить — по 28,36 грн; евро — сдать по 33,04 грн, купить — по 33,43 грн. Эксперты отмечают, что курс гривни может укрепиться до 28 грн за доллар — при условии, что НБУ не будет поддерживать спрос на иностранную валюту.

Стоит отменить, что, по данным Нацбанка, в период с 5 по 9 октября регулятор сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке в 5,9 раза — до 8,7 млн долларов. Всего же с начала года Нацбанком куплено 4 млрд 509,4 млн долларов, а продано — 3 млрд 583,1 млн долларов.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне просел во всех сегментах валютного рынка, общее снижение составило в среднем 20 копеек, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,40 грн до 28,21 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизилось с 28,40−28,41 грн до 28,21−28,24 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились и удерживаются на уровне в 28,20−28,30 грн.

Курс доллара на прошлой неделе начал замедлять темпы роста. Во вторник гривня стала укрепляться и доллар закрыл сессию в минус, снизившись в цене до 28,35 грн, уже на закрытии в среду доллар торговался ниже минимума понедельника — по цене 28,30 грн.

Тренд по доллару сменился на нисходящий. В случае, если НБУ будет проводить политику, как на прошлой неделе, и не станет выкупать излишек валюты, удерживая курс доллара, гривня может планомерно укрепляться до 28,00 грн. Причиной этому будут продажи доллара, которые сейчас сдерживают ожидания будущих интервенций НБУ по скупке доллара на рынке. Если эти ожидания не оправдаются, трейдеры будут сокращать позиции в долларе. Потенциально их действия могут привести курс ниже 28 грн за доллар. Что касается краткосрочных прогнозов, то на этой неделе курс доллара продолжит свое снижение до 28,10 грн", — считает Максим Пархоменко.

На активность украинского валютного рынка повлияли текущие события в США.

«Межбанковский валютный рынок Украины в пятницу готовился к выходным в США, где отмечают День Колумба, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Поэтому все сделки будут проходить в режиме с поставкой валюты во вторник. Подобные операции традиционно не пользуются популярностью. Судя по всему, во второй половине пятницы покупатели «вспомнили» об этом и своим спросом вызвали рост котировок. Таким образом, межбанк по доллару США закрылся на отметке 28,24 грн, а по евро вернул потери четверга, достигнув уровня в 33,35 грн.

Глава НБУ в прошлый четверг дал свое второе большое интервью для СМИ. Было затронуто множество вопросов, и валютный курс не стал исключением. Кирилл Шевченко ожидает увеличения валютных поступлений от аграриев, так как у них началась активная фаза экспорта. Он еще раз подтвердил тезис о том, что сам рынок будет формировать курс. НБУ же будет по мере сил сглаживать курсовые колебания, не стремясь «подогнать» курс под бюджетный прогноз. Таким образом подтверждается независимость Нацбанка от правительства. Относительно последнего определения есть ряд сомнений, так как, исходя из действий регулятора во время укрепления курса гривни, именно он зачастую оставался едва ли не самым крупным покупателем валюты.

Сегодня по вышеперечисленным причинам больших движений не ожидается, продолжаем следить за ключевым уровнем 28,20 грн за доллар США. На предстоящей неделе ожидается курс гривни к доллару США в диапазоне 28,25−28,40 грн. Евро к гривне может вырасти до отметки 33,55 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Однако не стоит забывать, что, помимо внутренних украинских факторов, на курс доллара к гривне сильно влияют события на родине «бакса» — в США. По мнению аналитиков, американскую валюту ожидает серьезный кризис. За год государственный долг США вырос на рекордную величину — 4 трлн 225 млрд долларов, то есть рост составил примерно 20% от ВВП США. Конечно, речь не идет о том, что доллар упадет в ближайшие дни или недели. Речь идет о том, что он будет падать в будущем.

Фото Pixabay

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