«Евросолидарность» в Киевсовете не будет сотрудничать с пророссийскими политсилами, — Прокопив

«Европейская Солидарность» в Киевсовете готова объединяться с теми партиями, которые имеют четко проевропейский вектор. Зато с пророссийскими политическими силами и проектами «ЕС» не будет сотрудничать, потому что это противоречит идеологии партии. Об этом заявил глава столичной ячейки «Европейской Солидарности» Владимир Прокопив в интервью изданию «Большой Киев».

«У нас очень простая и понятная система координат. Невозможно объединение с теми партиями, которые точно не видят нашего будущего в Европе, а постоянно смотрят в сторону Москвы», — подчеркнул Прокопив.

Он также отметил существующие риски представления в Киевсовете пророссийски настроенных политсил.

«К сожалению, есть определенная часть граждан, которые подвергаются пропаганде пятой колонны в Украине. Эта пропаганда иногда открыто льется как из украинских телеканалов, принадлежащих некоторым политикам, так и российских телеканалов. Но я очень надеюсь, что киевляне, которые всегда задавали тренд всей Украине, не ошибутся в своем выборе», — отметил Владимир Прокопив.

Политик также в очередной раз подчеркнул важность объединения партий с проевропейскими взглядами: «Европейская Солидарность» должна продемонстрировать мудрость и объединить разные политические силы перед угрозами, которые могут возникнуть после этих выборов…"

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