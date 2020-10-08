13 октября 2020

Ровно 140 лет назад, 14 октября 1880 года, в славном городе Одессе родился Александр Михайлович Гликберг, будущий знаменитый поэт-сатирик Саша Чёрный. В многодетной еврейской семье оказалось сразу несколько Саш. Причём, один был беленьким, а второй чёрненьким. Так что, когда пришло время стать литератором, юноше не пришлось ломать голову, придумывая себе красивый псевдоним. А время это, следует признать, долго не приходило. Во-первых, потому что учиться в гимназии Саша не желал категорически, за что был с треском оттуда изгнан и, не найдя понимания у родителей, вынужден был какое-то время бродяжничать. О его несчастной судьбе написал сердобольный журналист одной из житомирских газет. И, прочитав эту статью, богатый местный чиновник по имени Константин Роше взял юношу в свой дом и всячески его опекал.

Правда, Саша и там отличился, отказавшись учиться, но при этом решив попробовать свои силы в газете «Волынский вестник». Однако вскоре газета закрылась. И тогда молодой литератор отправился в Петербург, где его приютили родственники господина Роше. Где им было знать о том, что их участие поможет в скором времени стать Саше Чёрному знаменитым на всю царскую Россию. Его стихи, публиковавшиеся в сатирических журналах «Альманах», «Маски», «Молот» и других, были настолько остры и злободневны, что, по словам Корнея Чуковского, «получив свежий номер издания, читатель первым делом искал в нём стихи Саши Чёрного». Впрочем, для некоторых журналов сотрудничество с молодым дарованием заканчивалось плачевно. Если по решению цензуры тиражи одних изданий просто изымались из продажи, то журнал «Зритель» из-за опубликованных в нём сатирических стихов Саши Чёрного и вовсе был закрыт.

«Бессмертье? Вам, двуногие кроты,

Не стоящие дня земного срока?

Пожалуй, ящерицы, жабы и глисты

Того же захотят, обидевшись глубоко…

Мещане с крылышками! Пряники и рай!

Полвека жрали — и в награду вечность…

Торг не дурён. «Помилуй и подай!»

Подай рабам патент на бесконечность…"

Подавшись с началом Первой мировой войны служить в полевой госпиталь, Саша Чёрный вскоре и сам стал пациентом психиатрического отделения — чувственная его душа не выдержала всего того, что ему довелось там увидеть. А затем, излечившись, он долго мытарствовал по разным странам, отказавшись понимать и принимать торжество Октябрьской революции 1917 года. Вместе с женой Марией Васильевой он сначала уезжает в Прибалтику. Затем переезжает в Германию. Затем в Италию. Затем во Францию. Он много пишет для разных журналов. Он выступает со своими стихами перед русскими эмигрантами в Бельгии и в Париже. Он переводит на русский язык произведения Гейне, Сафира и Гамсуна. Он совсем истрепал своё сердце переживаниями и волнениями. Настолько истрепал, что когда в городке Ла-Фавьер на юге Франции, где он проживал с женой в маленьком домике, у соседей возник пожар, он, не задумываясь, бросился его тушить, а потом пришёл домой и тихо скончался — сердце не выдержало… Ему было всего 52 года. На его могильной плите высекли несколько слов из стихотворения Пушкина: «Жил на свете рыцарь бедный». Да, эти слова действительно были о нём.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.