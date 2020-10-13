На центральном рынке в Сумах тестируют доставку клиентам на дом "традиционной базарной" продукции

Администрация центрального рынка Сум (входит в систему COOP Украина («Укркоопсоюз») внедрила новую услугу по доставке сельхозпродукции на дом. Как сообщает пресс-служба COOP-Украина со ссылкой на председателя правления Сумского облпотребсоюза Магомеда Галаева, внедрение услуги является необходимостью и вызвано стремлением соблюдать требования карантина.

«Мы взялись осваивать новое для себя направление в сфере услуг, начав с Центрального рынка в Сумах. Теперь плодоовощную продукцию можно заказать, не выходя из дома. Пока для нас это ноу-хау, но есть намерения подобные услуги активно внедрять и увеличивать их перечень», — рассказал Магомед Галаев.

Услуга по доставке — составная часть комплексной реконструкции Центрального рынка Сум. В рамках реконструкции уже открыты новый молочный, рыбный и мясной отделы, оборудованные современными холодильниками, холодными витринами, необходимой системой коммуникаций, проточной водой, канализацией. Важным экологическим решением стало обустройство жироуловителей — специального оборудования для очистки и обезжиривания сточных вод.

Также проект реконструкции предусматривает увеличение числа паркомест около рынка, появятся детские площадки, газоны, деревья и больше мест для отдыха.

Центральный рынок в Сумах построили в 1985 году.

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