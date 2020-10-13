Удачный день: гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака



Вторник, 13 октября, — день будет складываться удачно. Влияние позитивных тенденций поможет добиться желаемого. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака. Гороскопы на день, неделю и месяц читайте здесь.

ОВЕН

Сейчас вы в силах повлиять на ход происходящих событий, поэтому не нужно отсиживаться где-то в сторонке. Действуйте решительно и не бойтесь открыто высказывать свою точку зрения, даже если она не совпадает с мнением большинства.

ТЕЛЕЦ

Нынешний день неплох для встреч с влиятельными людьми или родственниками старшего поколения, также удачно будут складываться дела, связанные с домом. Но все же следует проявить осторожность и предусмотрительность, так как сегодня велик риск совершить ошибку, которая может обойтись слишком дорого.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп советует сосредоточиться на делах, которые не потребуют слишком больших затрат сил, но при этом принесут быстрый результат. Не забывайте сегодня о сбалансированном питании и умеренных физических нагрузках, которые окажут благотворное влияние на ваш организм.

РАК

Финансовое положение сейчас оставляет желать лучшего, поэтому тщательно контролируйте свои расходы. Вечером вероятны неожиданные визиты или приятные новости. Не поднимайте тяжести, берегите спину.

ЛЕВ

Внимательно следите за происходящим и старайтесь вовремя реагировать на какие-либо изменения. Сейчас от этого зависит не только ваша карьера, но и дальнейшая жизнь. Вечер посвятите полноценному отдыху и ложитесь пораньше спать.

ДЕВА

Вы полны сил и энергии, так что работа для вас сейчас окажется сплошным удовольствием — сможете легко справиться со сложными и запутанными делами. Старайтесь только не выставлять свою личную жизнь напоказ. Не забывайте о том, что вокруг может быть много завистников и злопыхателей.

ВЕСЫ

Сумеете найти отличное применение своим множественным талантам. Однако этот день не терпит спешки и суеты, помните об этом. Вечер желательно провести в кругу самых близких людей, они помогут восстановить гармонию в душе и дадут парочку неплохих советов.

СКОРПИОН

Порадуют успехи в профессиональной сфере, также не исключено получение неплохой прибыли от давних проектов. Следите за здоровьем, не игнорируйте малейшие признаки простуды. На амурном фронте звезды сулят особые моменты и неизгладимые впечатления.

СТРЕЛЕЦ

Дел предстоит немало. С большей их частью сумеете быстро справиться, но только при условии, что будете как можно дольше оставаться в тени и меньше привлекать к себе внимание. Это поможет избежать пустых разговоров и напрасной траты времени. Нынче удачный период для тех, кто собрался в путешествие.

КОЗЕРОГ

День подходит для подведения итогов, завершения начатых ранее дел, поиска дополнительных источников заработка. Вполне вероятно, что кое-кто из представителей знака может встретить свою судьбу.

ВОДОЛЕЙ

Перед вами сегодня может стоять непростой выбор. Спрашивать у кого-либо совета звезды не рекомендуют, лучше полностью довериться своему сердцу и интуиции. Будьте аккуратны с финансами и уделите пристальное внимание детям, не идите у них на поводу.

РЫБЫ

Активные действия и вера в собственные силы непременно приведут вас к успеху. Встречи и поездки принесут неплохие результаты, не исключено получение заманчивого предложения. Близкие порадуют приятными новостями. Берегите свое здоровье, займитесь профилактикой хронических недугов.

Хорошего вам дня!

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