Кредитов «под 0%» и драконовских штрафов за долги больше не будет

Если в Европе и США люди уже привыкли покупать недвижимость и автомобили в кредит, то украинцы все еще с большой осторожностью относятся к покупкам в долг. Это связано не только с высокими процентными ставками, но и с непрозрачностью начисления платежей кредиторами. Поэтому с недавних пор банкам запретили скрывать от клиентов информацию о стоимости кредитов. Однако не только банки дают украинцам деньги в долг. На нашем рынке работают сотни финансовых компаний, занимающихся так называемым микрокредитованием, предлагая небольшие ссуды под якобы низкие проценты. На самом деле «льготные» процентные ставки действуют очень короткий срок, а после него начинают начисляться драконовские проценты и штрафы. Микрокредит быстро превращается в огромный, неподъемный долг. В итоге заемщики теряют свое имущество и даже жилье. Теперь ситуация должна измениться. На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее парламентом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй». Он вступит в силу через три месяца со дня опубликования.

Финансовые учреждения обязаны будут раскрывать полную стоимость микрокредитов

Как сообщили в Национальном банке Украины, теперь финансовые учреждения обязаны будут раскрывать полную стоимость микрокредитов. А штрафы в случае просрочки выплат по кредиту не могут превышать определенный максимальный уровень. В частности, после вступления данного документа в силу на кредиты до одной минимальной зарплаты будут распространяться требования Закона «О потребительском кредитовании» относительно необходимости раскрытия информации о полной стоимости кредита. Действие закона распространяется на небольшие кредиты, которые соответствуют следующим критериям:

размер кредита не превышает минимальной заработной платы (на сегодня — 5 000 грн);

срок оплаты — не менее 1 месяца.

В НБУ отметили, что сегодня средний размер одного кредита, выданного финкомпаниями, составляет 3 711 грн, а средний срок — до одного месяца.

«Отныне законодательство требует от финучреждений раскрывать полную процентную ставку по микрокредитам, полные затраты клиента. То есть должны уйти в прошлое кредиты „под 0%“, которые на деле превращаются в кредиты под 1 700% годовых», — говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме того, запрещено начислять штрафы и пеню по микрокредитам до более чем двойной суммы кредита. То есть если размер займа составляет одну минимальную зарплату (5 000 грн), максимальная сумма платежей не сможет превышать 10 000 грн. Ранее кредиторы могли увеличивать обязательства должника за счет штрафов в два, три, пять и даже в десять раз. Кроме того, одновременное применение штрафа и пени за нарушение потребителем обязательства по договору запрещено. Также установлено, что финучреждение не имеет права повышать ставку по кредиту, даже если клиент нарушает условия договора.

«Финучреждения сегодня, к сожалению, этим злоупотребляют: автоматически повышают ставку с первого же дня просрочки, дополнительно к начислению штрафов. Теперь ставка по микрокредитам не может меняться в худшую для клиента сторону», — говорится в сообщении Нацбанка.

«Люди спокойнее смогут пользоваться микрокредитованием, когда им срочно нужны деньги»

Подробнее о новом законе и его последствиях «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Как новый закон изменит деятельность финансовых компаний, выдающих «дешевые» кредиты, которые на самом деле оказываются очень дорогими?

— Данный закон обязывает финансовые компании давать клиентам полную и понятную информацию об условиях кредитования, а также защищает людей от неоправданно высокой платы за просрочку платежа. Максимальная сумма штрафных санкций для заемщиков ограничивается двойным размером тела кредита. В краткосрочном кредитовании на небольшие суммы это очень важно, так как процентные ставки очень высокие и при добавлении штрафных санкций за просрочку реальная процентная ставка могла достигать нескольких тысяч процентов. Это не является адекватным, клиент мог получить значительную финансовую проблему, взяв небольшую сумму кредита. Платеж увеличивался многократно, иногда в десятки раз, что, безусловно, является нарушением прав клиента и не имеет ничего общего со справедливой платой за кредитные услуги, чем пользовались финансовые компании.

Теперь же, когда сумма платы за кредит, включая штрафные санкции, ограничена двойным размером тела кредита, клиент не может получить значительную финансовую проблему в виде обязательства выплатить сумму в десятки раз больше, чем он брал в долг. Такое требование на законодательном уровне полезно и для самих финансовых компаний. Они вынуждены будут скорректировать свою работу с клиентами, останавливая начисление непомерных штрафных санкций, когда сумма задолженности достигнет двойного уровня тела кредита. Учитывая то, что сумма кредита небольшая, клиент сможет заплатить основной долг, проценты и штрафные санкции и снова продолжать пользоваться кредитными услугами этой же компании.

Таким образом, финансовая компания не только получает всю сумму задолженности и двойную плату, но еще и сохраняет клиента. А это для фирмы важнее, чем просто требовать от клиента неадекватную сумму платежа, многократно превышающего первоначально взятый кредит, что в принципе непрофессионально с точки зрения микрокредитования. Я уверен, что данный закон позволит улучшить и финансовую дисциплину клиентов, и положение самих финансовых компаний, оздоровив кредитные взаимоотношения.

— То есть закон защитит интересы заемщиков? Действительно ли теперь заемщики будут защищены от непомерных процентов, пени и штрафов?

— Безусловно, закон защищает права заемщиков. Теперь люди спокойнее могут пользоваться микрокредитованием, когда им срочно нужны деньги. Ведь закон предельно ясно и однозначно ограничивает максимальную сумму платы за кредит вместе с процентными ставками и штрафными санкциями двойным размером тела кредита. В данных условиях сами финансовые компании не будут иметь соблазна вводить клиента в заблуждение рекламой вроде «0% за первые несколько дней кредита», рассчитывая на то, что человек будет дольше пользоваться займом и не обратит внимания на сумму процентов по истечении льготного периода и тем более на сумму штрафных санкций при просрочке.

«Сумма задолженности будет оставаться не очень высокой и неинтересной для коллекторов»

— Если финкомпании не смогут начислять большие скрытые платежи, а размер штрафа ограничат, то будет ли выгодно коллекторам заниматься «выбиванием» таких долгов?

— Деятельность коллекторов часто прямо нарушает требования не только финансового законодательства, но и Уголовного кодекса, когда они применяют угрозы физического насилия при выбивании долгов. В таких случаях клиентам нужно смело обращаться в правоохранительные органы.

При вступлении в силу данного закона коллекторы не смогут брать в оборот клиентов по микрокредитам, так как даже с двойной платой процентов и штрафных санкций от тела кредита сумма задолженности будет оставаться не очень высокой и неинтересной коллекторам для применения неправомерных действий, за которые можно получить тюремный срок. Особенно если клиент будет активно защищать свои права, писать заявления в полицию и фиксировать факты угроз и другого неправомерного поведения коллекторов. Овчинка не будет стоить выделки, как раньше, когда долг клиента по кредиту на сумму меньше минимальной зарплаты мог вырасти до цены квартиры.

— Сможет ли НБУ обеспечить контроль за исполнением закона финансовыми компаниями? Куда обращаться заемщику, если он считает, что у него требуют слишком высокие проценты или штрафы?

— У НБУ есть все необходимые инструменты для выполнения требований данного закона. Прежде всего — это санкции к финансовым компаниям-нарушителям. В Нацбанке создано специализированное подразделение по защите прав потребителей финансовых услуг, туда и нужно обращаться в случае любого нарушения потребительских прав клиента финучреждением.

Пока что данное подразделение ограничивалось простыми отписками на жалобы клиентов банков и финансовых компаний. Можно только надеяться на то, что работа подразделения будет улучшена. Это зависит и от самих клиентов, права которых нарушены и которые получили очередную шаблонную отписку от НБУ вроде «обращайтесь в суд».

Заемщики могут требовать от НБУ не только восстановления своих прав, но и применения санкций к финансовой компании -нарушителю. Если требования клиента не выполняются, следует далее отстаивать свои права в суде. Однако из-за незначительных сумм по микрокредитованию и низкого уровня доверия к судебной системе люди, чьи права нарушены, просто не продолжают попытки довести дело до суда — ввиду неадекватности расходов на судебные издержки и суммы финансовой проблемы.

В данной ситуации может помочь объединение заемщиков для защиты своих прав, ведь таких клиентов уже десятки тысяч, и поэтому становится интересным, например, профессиональным юридическим компаниям помогать в данном вопросе, когда иск к финансовой компании может быть не в размере одного микрокредита, даже увеличенного вдвое, а в размере исков многих клиентов. Это инструмент общественного воздействия и на регулятора в том числе. Если одному клиенту НБУ может просто выслать отписку «обращайтесь в суд» с уверенностью, что ему невыгодно отстаивать свои права в суде, то от обоснованных требований тысяч граждан отписаться значительно сложнее, тем более если эти требования правильно юридически оформлены.

Здесь я хочу отметить важность гражданской позиции украинцев в отстаивании своих прав и ответственности каждого за это. Не стоит просто пенять на регулятора, финучреждения, «плохие суды». Лучше действовать в правовом поле и самим создавать правовое государство. Также хочу выразить надежду, что новый руководитель НБУ наладит на должном уровне защиту прав заемщиков согласно требованиям закона, так как это прямо входит в его обязанности, и ответом на многочисленные жалобы клиентов на финкомпании будут не отписки, а применение санкций к нарушителям.

Стоит напомнить, что теперь банки могут требовать от украинцев доказать законность происхождения средств на их счетах. В сентябре нынешнего года заработали новые правила обращения банков с клиентскими счетами. Они регулируют ряд вопросов, связанных с открытием, закрытием счетов и депозитов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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