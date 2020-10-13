Рейтинг Зеленского падает из-за того, что он «постоянно говорит правду», — Михаил Ткач

Журналист-расследователь Михаил Ткач, работающий в проекте Радио Свобода «Схемы», с удивлением воспринял тезис, продвигаемый командой президента Зеленского. Якобы рейтинги главы государства падают, потому что Зеленский пытается проводить реформы. Ткач предложил свою версию утраты главой государства народной поддержки.

«Сразу видно, что президент говорит правду. У него и рейтинг падает из-за этого. Так что правду говорит постоянно. Только придя к власти, он начал реформу судебной власти, органов прокуратуры; СБУ реформировали и людей, которые с зарплатами 10 000 гривен ездят на авто за 50 тысяч долларов, вымели. И монополии разбил. И государственные предприятия прозрачно отдал в руки частных добропорядочных инвесторов. И олигархов отстранил от принятия решений. И социальные лифты заработали. И кумовство прекратилось.

А высокопоставленных коррупционеров судят столько, что иногда не знаешь, какой суд на каком канале смотреть. Депутаты его партии порядочными людьми оказались. Не крышуют ничего. Народу служат… Демонстрирует характер и принципиальность, когда просит у олигархов денег. Суды принимают решения не в интересах тех, кто платит. Законы работают для всех, а не только для тех, кто не сотрудничает с властью", — иронизирует Ткач.

Напомним, последние резонансные расследования журналистов проекта «Схемы» были посвящены элитному автопарку чиновников, злоупотреблениям с автономерами со стороны чиновников Офиса президента, кортежам Владимира Зеленского.

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