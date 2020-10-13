Политолог объяснил, почему Пальчевского атакуют в СМИ

Рейтинг Пальчевского растет, и это не нравится его оппонентам. Такое мнение озвучил политолог Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

«Во всех избирательных кампаниях есть одно общее негласное правило: атакуют тех, кто представляет реальную угрозу оппонентам, или же тех, у кого стремительно растет рейтинг. Ситуация вокруг Андрея Пальчевского накануне выборов мэра Киева характеризуется сразу двумя этими пунктами», — написал политолог.

По его словам, с одной стороны, есть пока еще действующий мэр Кличко, который якобы хочет не допустить выхода Пальчевского во второй тур.

«Кого больше атакуют, того больше и боятся?» — задается вопросом он.

Также политический эксперт поделился своими ожиданиями от финальной части избирательной кампании.

«Накануне выборов борьба за рейтинг во второй тур возросла из-за уменьшения расстояния между другими кандидатами, а значит, и ставки на общую победу тоже. Могу лишь спрогнозировать, что за оставшиеся две недели подобного рода материалов в разных СМИ будет еще больше», — предположил Бузаров.

Ранее Кирилл Сазонов назвал Пальчевского самым сильным оппонентом для Кличко во втором туре.

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