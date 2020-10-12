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«Фарфоровые» истории
14 октября 2020
ЦВЕТОЧНАЯ СЕРЕНАДА
ЦВЕТОЧНАЯ СЕРЕНАДА
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2002
Скульптор: Virginia González
Размер: 24×31 cm
Лимитированная серия 1500 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Человек, родившийся в Киеве ровно 95 лет назад, 14 октября 1925 года, прожил долгую и сложную жизнь. Испытания, выпавшие на его долю, трепали парня, как могли. С раннего детства. Среднее образование так и не получил из-за конфликта со школьным руководством. В армию не взяли по причине сильной близорукости. В Литературный институт имени Горького в Москве с первого раза не поступил. А, поступив через год и успев проучиться несколько курсов, был в 1947 году арестован за активное неприятие развернувшейся в стране борьбы с космополитизмом.

После скорого и несправедливого суда Наум Моисеевич Коржавин (настоящая фамилия — Мандель) был сослан в Сибирь, а затем отправлен в Караганду, где чем только не занимался — даже горным мастером пришлось работать… И все это время он писал стихи. О любви, о верности, о справедливости. Не писать уже просто не мог. И не было в мире силы, способной в этом ему воспрепятствовать. «Хрущевская оттепель», наступившая в СССР после смерти Сталина, принесла Коржавину известность и даже популярность. Его поэтическими сборниками зачитывались любители литературы. Его пьесы ставили на сценах больших театров. Но мириться с фактическим бесправием, всё ещё царившим в стране, он не мог. И в начале 1970-х добился выезда из Советского Союза, уехав в США… Умер Наум Коржавин в июне 2018 года в университетском городке Чапел-Хилл (штат Северная Каролина), где в последние годы проживал со своей дочерью Еленой Рубинштейн.

Наверно, я не так на свете жил,

Не то хотел и не туда спешил.

А надо было просто жить и жить

И никуда особо не спешить.

Ведь от любой несбывшейся мечты

Зияет в сердце полость пустоты.

Я так любил. Я так тебя берёг.

И так ничем тебе помочь не мог.

Затем, что просто не хватало сил.

Затем, что я не так на свете жил.

Я жил не так. А так бы я живи, —

Ты б ничего не знала о любви…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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