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Политика

Астролог предсказала возможную победу Верещук на выборах мэра Киева, — СМИ

16:00 14 октября 2020
Ирина Верещук
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В последнее время не только профессиональные эксперты озвучивают свои прогнозы относительно предстоящих выборов. К процессу подключились астрологи, нумерологи, метафизики и тарологи. Астролог Альбина Пономаренко изучила знаки зодиака самых популярных кандидатов на пост городского головы Киева, выборы которого состоятся 25 октября, и назвала Ирину Верещук от партии «Слуга народа» наиболее вероятной победительницей. Об этом сообщает УНИАН.

Так, события в жизни главной соперницы Кличко Ирины Верещук астролог назвала судьбоносными и предопределенными.

«Верещук — один из популярных кандидатов. Она — Стрелец. Причем она с ярко выраженной Девой — у нее Марс в Деве, а это очень хороший Марс. Мы можем говорить о том, что она человек-трудяга, хороший служащий и чиновник, аналитик и хозяйственник. Ее задача в этой жизни — служить людям. А политика — это служение людям и народу, а она, собственно, является представителем партии „Слуга народа“. Не случайно человек попал в эту струю», — прокомментировала астролог.

По словам Пономаренко, по космограмме Верещук — хозяйственник и политик, что, по мнению астролога, достаточно интересная композиция, которая предопределяет очень хорошие шансы на выборах мэра столицы.

«Сейчас у нее очень хорошие аспекты — и на первый тур, и на второй. Поэтому ее шансы пройти во второй тур велики», — рассказала Альбина Пономаренко.

О действующем мэре Киева Виталии Кличко, который по знаку зодиака — Рак, Альбина Пономаренко сообщила, что у него сейчас действует благоприятный период, но победить сразу в первом туре у него якобы нет перспектив.

«У Виталия Кличко сейчас очень хороший период, уже несколько лет. Пока что его звездный час в силе. Правда, на первый тур — очень много напряженных аспектов, которые не дадут ему возможности победить. Он спортсмен, добился больших аспектов, сильная космограмма, потенциал. Его задача — быть революционером, новатором. Но психологически Раки — консервативны. Есть у них противоречие: с одной стороны, они реформаторы, а с другой — тяготеют к тому, что уже было», — рассказала астролог.

Что касается кандидата на пост столичного градоначальника Андрея Пальчевского, то астролог составила менее оптимистичный прогноз.

«Пальчевский — тут шансов немного… И сложный период сейчас в 30-летнием цикле у него. Вижу период прогрессивной Луны: это когда у человека немного шансов на то, чтобы добиться публичности и славы. Он может потерять интерес к тому, что делает, и захотеть заняться чем-то новым», — прокомментировала астролог.

Фото Facebook Ирины Верещук

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