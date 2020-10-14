«Батьківщина» поздравила воинов с Днем защитника Украины, а также почтила память погибших

«Сегодня мы минутой молчания почтили тысячи погибших. Должны все сделать, чтобы эта война была последней. Хотя, к сожалению, война — это война и, видимо, это не последние жертвы … Поздравляю всех с праздником, хоть он и носит трагический оттенок. Однако жизнь продолжается и давайте делать все, чтобы трагедий было меньше». Такими словами к киевлянам обратился кандидат в мэры столицы от «Батьківщини» Алексей Кучеренко после молебна в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре ко Дню защитника Украины и праздника Покрова Пресвятой Богородицы, передает пресс служба.







«Главная миссия политиков, государственных деятелей, граждан Украины — сделать все, чтобы найти общественный компромисс. Но он не может базироваться на национальных интересах, он не может базироваться на том, что мы поступимся своей независимостью, своими государственными интересами. Он должен базироваться на том, что мы живем в одной стране. Я призываю всех коллег и граждан к тому, чтобы мы определили главные приоритеты и объединились вокруг них. Я в это верю и того же желаю всем», — подчеркнул Кучеренко.

Алексей Кучеренко возле мемориальной доски погибшим защитникам Украины

Политик отметил, что именно Вооруженные Силы вопреки, а не благодаря поддержке правящих сил выполняют свою историческую миссию.

«Покрова Пресвятой Богородицы по традиции — казацкий праздник. Понятно, что он стало официальным государственным праздником — Днем защитника Украины. Страна переживает очень сложные времена, мы все это прекрасно понимаем. Кто-то пытается подкрасить и приукрасить факты, но давайте научимся говорить правду! В этой ситуации разные политики пытаются проводить различные опросы, и я точно знаю одно, что проведи любой соцопрос сегодня, и именно Вооруженные Силы Украины будут считаться наиболее авторитетной институцией государства, которому реально доверяют украинцы. Это факт. Мы это должны ценить, уважать и поклоняться», — подчеркнул Кучеренко.

На молебен пришло много киевлян, среди которых были ветераны, воевавшие за независимость государства, родные погибших защитников Украины, военнослужащие и гости столицы.

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