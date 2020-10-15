Сергей Гусовский объяснил, как разобраться в избирательных бюллетенях

Кандидат на должность городского головы Киева от партии «За майбутнє» Сергей Гусовский стал героем анимационного видеоролика, в котором в доступной форме объясняет соотечественникам, как нужно заполнить избирательный бюллетень, чтобы не испортить его.

«Ваш голос определяет качество вашей жизни на следующие пять лет», — говорит анимированный персонаж Сергея Гусовского.

Далее он напоминает, что на избирательный участок с собой необходимо взять паспорт, защитную маску, антисептик. В ролике говорится о том, что на участке избирателям будут выдавать два бюллетеня: один для голосования за мэра Киева, а другой — для голосования за партии и депутатов Киевсовета.

В бюллетене голосования за мэра необходимо найти фамилию своего кандидата в списке и поставить галочку. А вот бюллетень голосования за партии — «настоящий квест».

«В бюллетене с двумя квадратиками найдите название партии, за которую вы хотите голосовать. Поставьте в квадратике рядом с партией отметку галочку, крестик или сердечко. Но будьте внимательны: если не поставить ничего, бюллетень будет признан недействительным. В соседнем квадратике можно вписать номер кандидата от этой же партии, которому вы доверяете. Вписывать номер нужно так, как мы пишем почтовый индекс на конверте», — поясняется в видеоролике.

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