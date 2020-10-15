«Это похоже на предвыборную провокацию», — Сергей Гармаш о «втором вопросе» Зеленского

Главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш считает подготовленный Офисом президента вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе провокационным и манипулятивным, таким, который обязательно запутает избирателя

Гармаш написал в Facebook сразу два поста по поводу вопроса о создании на Донбассе свободной экономической зоны и то, как Офис президента объяснил и подал эту идею.

«Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?». Странный вопрос. О чем он? О каком Донбассе речь: оккупированном или подконтрольном? Входит ли в этот «Донбасс» его российская часть? Когда президент хочет ее создавать: сейчас или после деоккупации? А главное — зачем? Нам не пояснили мотивы.

Судя по тому, что вопрос, касающийся одного региона выносится на всеукраинский опрос, — он касается не только экономики. Похоже, что это не просто экономические льготы, — это часть политического решения проблемы войны на Донбассе. Но какое оно в целом? Как эта СЭЗ поможет заставить Россию уйти с нашей территории. У нас уже есть СЭЗ «Крым» и ничего кроме вреда она Украине не принесла…

Если речь об оккупированном Донбассе, и таким образом мы просто пытаемся вернуть Ахметову и Ко их заводы-пароходы, чтоб, как и до 2017 года пополнять налоговые базы «республик» и решать вместо оккупантов социалльно-экономические проблемы ОРДЛО, то зась! Мы это уже проходили. Это прямая дорога к консервации по Приднестровскому сценарию.

В общем, нам нужны пояснения, господин Президент! Потому что Донбасс — это не та проблема, которую можно решить походя, прикрепив ее к политтехнологии мобилизации электората на выборах.

По работе в ТКГ, и теперь этот опрос, и вообще вся политика власти относительно Донбасса, вызывают у меня ассоциации с тем, что нас посадили в машину, и даже за руль, но не говорят конечной цели: здесь притормози, здесь поверни, здесь иди на обгон… Но если ты не понимаешь логики действий: для чего ты это делаешь, какова конечная цель, — ты постоянно в напряжении, едешь медленно и неуверенно. Это утомляет и снижает продуктивность вождения. Потому, наверное, наш воз и ныне там…", — пишет журналист.

«Это похоже на предвыборную провокацию: сначала сделать контраверсийное заявление, а потом дать ему вполне приемлемое пояснение. Да, СЭЗ на свободной территории Донбасса нужна, потому что территория экономически деградирует, а люди уезжают — мотивация, опубликованная Офисом президента вполне понятна и приемлема. Жаль, что ее опубликовали через полтора часа после самого заявления Зеленского. То есть, нам дали сначала поволноваться, а потом, типа, успокоили. Почувствовал себя объектом манипуляций. Но даже не в этом дело. Офис президента пишет: „створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці.“ А если не поддержат? Вопрос „действенной реинтеграции“ фактически поставлен в зависимость от предвыборных манипуляций политических сил, принимающих участие в выборах. А они умеют запутать избирателя. Нельзя такие специфические вопросы превращать в политтехнологию по привлечению людей на избирательные участки. Нельзя делать их предметом предвыборных политических баталий. Я уже не говорю о том, что любой ответ на вопрос не наполненный конкретным содержанием, можно использовать, опять же, в манипулятивных целях», — уточнил Гармаш.

Напомним, в сети появились и остальные вопросы президента к украинцам, которые он хотел задать во время голосования на местных выборах.

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