«Второй вопрос» Зеленского уже больше года в ВР блокирует монобольшинство, — нардеп

Второй вопрос, который в четверг, 15 октября озвучил президент Владимир Зеленский — создание свободной экономической зоны на Донбассе — уже второй год находится на рассмотрении Верховной Рады. Это законопроект № 2070. Об этом нардеп Сергей Шахов, который в Раду избран от Луганщины, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Нардеп напомнил, что поданный им законопроект, блокирует парламентское «монобольшинство», то есть президентская фракция «Слуга народа». Законопроект предусматривает создание свободной экономической зоны на территории Луганской и Донецкой областей с целью развития и стимулирования бизнеса.

«Вот какие дела: сначала полное игнорирование со стороны монобольшинства и правительства, а перед выборами — это вопрос № 2 от Зеленского. Очень хорошо, что власть готова слышать и поддерживать разумные мысли. Очень плохо, что она делает это только перед выборами и только для пиара», — написал Шахов.

14 октября Зеленский озвучил первый вопрос, который зададут украинцам во время опроса на избирательных участках 25 октября: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?«

В четверг, 15 октября, президент озвучил вопрос № 2. «Сегодня вопрос номер 2: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — спросил Зеленский.

Напомним, законопроект № 2070 был зарегистрирован в сентябре 2019 года, однако на голосование так и не попал, поскольку его блокировали в профильных комитетах Рады. Он предусматривает временное освобождение от налогов на добавленную стоимость и на землю, предприятий, которые зарегистрированы и работают в Луганской и Донецкой областях и на которых трудятся местные жители. В то же время такие предприятия обязуются увеличить заработную плату своим работникам до размера, который как минимум вдвое превышает минимальную зарплату, а также потратить сэкономленные от налогов средства на развитие инфрастуктуры региона.





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