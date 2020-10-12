16 октября 2020

Это произошло глубокой ночью 16 октября 1956 года посреди Тихого океана. Boeing 377 (борт № 90943) выполнял перелёт по маршруту Гонолулу (Гавайи) — Сан-Франциско (штат Калифорния). Завершался последний этап кругосветного рейса 100/6, начатого несколько дней назад в Нью-Йорке. Пролетев практически через весь мир с посадками в Лондоне, Франкфурте, Бейруте, Карачи, Рангуне, Бангкоке, Гонконге, Токио и Гонолулу, самолёт с 31 человеком на борту (21 пассажир, включая трёх младенцев, и 7 членов экипажа) направлялся в конечную точку своего рейса. Полёт проходил нормально. До Сан-Франциско оставалось чуть больше 1600 километров, когда вдруг тяжёлая машина резко дёрнулась. При этом со стороны левого крыла раздался вой, а органы управления самолётом начали сильно вибрировать.

Опытным членам экипажа понадобилось совсем немного времени для того, чтобы разобраться в случившемся. Отказ двигателя № 1 (всего было четыре двигателя) привёл к снижению скорости до 280 километров в час. Но критической ситуацию можно было бы не считать, если бы вдруг вслед за этим не начались перебои в работе двигателя № 4. Командир воздушного судна, оценив всю серьёзность положения, связался с диспетчером в Гонолулу и выяснил, что на расстоянии 500 километров от этого места находится ближайшее метеорологические судно November и сторожевой корабль морской охраны США. Это давало надежду на то, что при аварийной посадке «Боинга» на воду рядом будут находиться спасатели, готовые прийти на помощь.

Паники на борту самолёта практически не было никакой. Стюардессы попросили пассажиров снять очки, обувь и убрать из карманов острые предметы, а также надеть спасательные жилеты. Всех сидевших в хвостовой части салона пересадили на другие места, так как командир предположил, что при ударе о воду она может отделиться (так, кстати, в результате и произошло). На морских кораблях всё было готово к началу спасательной операции. Но экипаж самолёта всё же принял решение отложить приводнение до рассвета. Что, к тому же, позволило бы сжечь в воздухе большую часть топлива. В ожидании утра пассажирам разрешили свободно перемещаться по салону и даже курить.

В 6:15 борт № 90943 приводнился на поверхность океана. Первое касание было слабым, но потом левое крыло врезалось в волну, самолёт резко развернуло, хвостовая часть отделилась, несколько пассажиров упали на пол, выпустив из рук младенцев. «Боинг» на мгновение ушёл под воду. Люди на кораблях даже успели подумать, что они стали свидетелями катастрофы. Но буквально через несколько секунд авиалайнер всплыл на поверхность и замер… Все люди остались живыми и невредимыми. Погибли только находившиеся в грузовом отсеке две собаки, попугай и 3300 канареек, закрытых в 44 специальных ящиках. Это был первый в истории случай посадки большого пассажирского авиалайнера на воду, обошедшийся без жертв.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.