Не бойтесь перемен: гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 16 октября, — день, когда следует стремиться к чему-то новому и не бояться перемен. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Спокойный день. Он походит для построения планов на будущее, самоанализа, избавления от внутренних противоречий. От шумных вечеринок и посещения массовых мероприятий лучше отказаться.

ТЕЛЕЦ

Обсуждение или решение важных вопросов желательно запланировать на первую половину дня. Вероятно улучшение финансового положения, также возможно получение заманчивого предложения. Вечером могут напомнить о себе старые знакомые.

БЛИЗНЕЦЫ

Ожидается плодотворный период. Дел предстоит немало, но вы сумеете справиться со всем в срок. День также хорош для общения в неформальной обстановке, посещения культурных мероприятий.

РАК

Почувствовав прилив сил, вы рьяно возьметесь за осуществление задуманного и с легкостью сумеете обойти любые препятствия. Представится возможность исправить допущенные ранее ошибки.

ЛЕВ

Не спешите с принятием решений, хорошенько подумайте над полученным предложением. Избегайте долговых обязательств. После обеда вероятно знакомство, которое в будущем может перерасти в крепкую дружбу.

ДЕВА

Благоприятное время для любых начинаний. Удачными окажутся поездки и встречи с деловыми партнерами. Вероятно получение новостей, которые порадуют вас.

ВЕСЫ

Вы готовы справиться с самыми сложными задачами. Благодаря своей находчивости и изобретательности легко сумеете найти обходные пути, если вдруг возникнут какие-либо препятствия.

СКОРПИОН

Старайтесь трезво оценивать свои действия и избегайте спешки, чтобы не пришлось сожалеть о допущенных промахах. Уделите пристальное внимание здоровью, больше отдыхайте и почаще бывайте на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ

Удачной окажется коллективная работа, сумеете достигнуть неплохих результатов. В личных отношениях старайтесь сохранять спокойствие, излишняя эмоциональность может грозить неприятностями.

КОЗЕРОГ

На профессиональном поприще не спорьте с начальством и не берите на себя дополнительные обязательства. При решении бытовых проблем важно прислушаться к советам более опытных людей.

ВОДОЛЕЙ

День будет складываться удачно, сумеете решить немало вопросов. Это хороший период для людей творческих, они смогут найти себе новое и интересное занятие, которое сулит неплохую выгоду.

РЫБЫ

Из-за довольно напряженного эмоционального фона этого могут возникнуть разногласия с окружающими. Старайтесь не допускать конфликтов и не действуйте сгоряча. Берегите кошелек, избегайте ненужных трат.

Хорошего вам дня!

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