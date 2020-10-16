«Вопрос, как лечить миокардит после ковида», — Дана Яровая

Волонтер и блогер Дана Яровая рассказала об осложнениях, которые у нее вызвала коронавирусная инфекция

«17-й день. ПЦР — „минус“, миокардит — „плюс“. УЗИ сердца, эхо, кардиограмма, холтер на сутки, завтра МРТ сердца с контрастом, туча анализов и вопрос как лечить миокардит после ковида. Я пишу это все не потому, что ударилась в эксгибиционизм или мне писать не о чем, а потому, что информации о ковиде и его осложнениях настолько ничтожно мало, особенно от власти, что в самом начале болезни я металась где бы что прочитать о ковиде. Кстати, мое осложнение не самое типичное при ковиде, но я, к сожалению, уже не первая. Будьте бдительны, страдают не только легкие. Но меня поддержали словами: „Не каждый может похвастаться инфекционным миокардитом после ковида“. Вот, хвастаюсь», — пишет Дана Яровая на своей страничке в социальных сетях.

Людям, которые столкнулись с COVID-19 и проходят компьютерную томографию, она советует брать с собой диски: «То, что мне описали на КТ, с огромной натяжкой соответствовало тому, что было на диске. Спасибо врачам, которые пересмотрели и обещали описать уже нормально. К сожалению не в лучшую сторону».

Также, по ее словам, не следует полностью доверять первым результатам ПЦР, даже если они дают отрицательный результат: «Если у вас первые ПЦР отрицательные, но вас накрывает, и врач предполагает ковид, то скорее всего это ковид. У некоторых ПЦР + ловили с четвертого раза. Есть сомнения и желание докопаться — делайте в разных лабораториях».

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