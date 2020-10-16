Доллар снова дорожает, а евро дешевеет: прогноз курсов валют на неделю

После недолгой стабильности курсы иностранных валют к гривне вновь меняются. Причем если доллар дорожает, то стоимость евро неожиданно пошла вниз. Со среды, 14 октября, доллар поднялся в цене на 9 копеек, а евро подешевел на 16 копеек. Так, 16 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,34 грн за доллар и 33,18 грн за евро. На наличном валютном рынке наблюдается похожая ситуация. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,24 грн, купить — по 28,42 грн; евро — сдать по 32,91 грн, купить — по 33,30 грн. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса национальной валюты. Однако, по расчетам Международного валютного фонда, в перспективе гривня будет относительно стабильной.

«На минувшей неделе официальный курс доллара к гривне практически не изменился, в других же сегментах валютного рынка он вырос на 0,2−0,4%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — С прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 28,32 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,22−28,24 грн до 28,33−28,35 грн (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,18−28,37 грн до 28,24−28,43 грн (+0,2%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 0,7%.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, курс доллара до конца года в Украине сильно не изменится, однако возможны определенные колебания. По его словам, сейчас существует девальвационный тренд, однако он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Ключевой вопрос — размеры этих колебаний. Если они плюс-минус 10%, то это нормально. Министр подчеркнул, что фактор МВФ носит скорее технический характер. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из Украины, инвестиции. МВФ — это также один из факторов притока валюты в страну, но не основной.

В ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 грн, а наличный доллар в банках — около 28,3- 28,5 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают относительное затишье на межбанковском рынке.

«Вчера торги на межбанковском валютном рынке Украины прошли на значительных объемах спроса и предложения, но это практически не отразилось на котировках, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нерезиденты вновь вышли с заявками на покупку через Citibank. Они избрали осторожную стратегию: выкупался лишь излишек предложения в первой половине дня, чтобы не вызывать роста валютных курсов. После обеда активность на валютном рынке заметно снизилась, НБУ в торгах не участвовал. В четверг межбанк по курсу доллара к гривне остался на отметке 28,35 грн, евро девальвировал относительно гривни до уровня 33,32 грн.

Осторожное поведение нерезидентов вызвано тем, что в 2019 году они инвестировали в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по курсу 28,30 грн за доллар США. Таким образом, дальнейшее укрепление доллара гарантированно приведет к снижению прибыли от их инвестиций. Теперь они заинтересованы в стабильности национальной валюты ничуть не меньше украинского правительства. Сегодня будем ждать их выхода на торги с покупкой валюты. Компенсировать их спрос должны экспортеры, которым гривня нужна для платежей в бюджет и текущих расчетов с контрагентами внутри страны.

В пятницу по курсу гривни к доллару ожидается незначительный рост к отметке 28,42 грн. Евро будет торговаться в ценовом диапазоне 33,10−33,25 грн", — отметил Андрей Гойлов.

Но ситуация на валютном рынке также зависит от кадровых изменений в Нацбанке и роста заболеваемости COVID-19.

«Рынок находится в ожидании внеочередного заседания НБУ и решения кадровых вопросов, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Если кадровые перестановки будут осуществлены, рынок может отреагировать очередной волной волатильности и ослаблением гривни. НБУ будет вынужден купировать проблему интенсивными продажами валюты из резервов.

На курс гривни также давят негативные новости о том, что сразу восемь областных центров Украины попали в «красную» зону карантина из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с 19 октября. Следим за решениями НБУ предполагаем повышенную волатильность на рынке сегодня, в связи с чем курс может колебаться в широком диапазоне от 28,25 грн до 28,50 грн за доллар", — прогнозирует Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что в октябрьском обзоре Международного валютного фонда «Перспективы мировой экономики» был обновлен прогноз по курсу украинской валюты к доллару до 2025 года. Так, в ближайшие годы среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год — 27,20 грн за доллар (предыдущий прогноз — 30,0 грн/доллар)

2021 год — 28,12 грн за доллар (предыдущий прогноз — 28,9 грн/доллар)

2022 год — 27,96 грн за доллар (предыдущий прогноз — 28,6 грн/доллар)

2023 год — 28,10 грн за доллар (предыдущий прогноз — 28,7 грн/доллар)

2024 год — 28,10 грн за доллар (предыдущий прогноз — 28,7 грн/доллар)

2025 год — 28,10 грн за доллар (предыдущий прогноз — 28,7 грн/доллар).

Напомним, что вскоре финансовым компаниям, предоставляющим населению микрокредиты, запретят начислять драконовские штрафы за просрочку платежей, а также обяжут предоставлять полную информацию о стоимости кредита. На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее парламентом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй».

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