Объявляя всенародный опрос, Зеленский выходит за пределы своих полномочий, – Евгений Магда

После того как в сеть были слиты пять вопросов от президента Зеленского, на которые украинцам предстоит ответить в день местных выборов 25 октября, глава государства больше не стал сохранять интригу. Записав очередное видеообращение, Владимир Зеленский обнародовал все вопросы. Они звучали следующим образом: 1. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах? 2. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны ? 3. Следует ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? 4. Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? 5. Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Напомним, что 13 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что в день выборов, 25 октября, каждый избиратель сможет ответить на пять вопросов. «Привет. Да, я обращаюсь лично к тебе. Помнишь, как мы писали предвыборную программу, чтобы внедрять то, что нужно тебе, каждому гражданину Украины. Это была демоверсия народовластия, а его реальное внедрение стало нашей с тобой целью», — сказал президент в своем видеообращении. Новую инициативу Зеленского начали очень бурно обсуждать в интернете. Многие политики и пользователи сетей отнеслись к всенародному опросу крайне негативно. Например, главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш считает подготовленный Офисом президента вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе провокационным и манипулятивным, который обязательно запутает избирателя. А вот руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, наоборот, считает шумиху, поднятую вокруг опроса, истерией. По его мнению, например, вопросом о Донбассе президент Зеленский ищет не просто возможность установления мира в этом регионе, но и пути развития ситуации после окончания военных действий. Таит ли опасность для Украины подобный опрос в день проведения местных выборов? Не могут ли эти пять вопросов от президента стать своеобразной агитацией за партию власти «Слуга народа», хотя агитация по закону должна быть прекращена за сутки до волеизъявления? Об этом «ФАКТЫ» поговорили с директором Института мировой политики Евгением Магдой.

«Президент должен уважать своих сограждан, а не „тыкать“ им»

— Евгений, во многих СМИ очень негативно отзываются о всенародном опросе от президента Зеленского. Что плохого в том, что глава государства решил узнать мнение избирателей по некоторым вопросам?

— Во-первых, этот опрос — отвлечение внимания общества от других проблем. Во-вторых, это очевидная профанация опроса общественного мнения как инструмента и референдума как инструмента. Только космически наивный и далекий от реального понимания политики человек может полагать, что за 12 дней до выборов (а именно за такое время до волеизъявления было объявлено о грядущем опросе) общество ответит на все пять вопросов президента.

В-третьих, мне претит панибратское обращение президента. Это отсылает нас к его кандидатскому статусу, когда он имитировал дискуссию с украинским народом. А с другой стороны, тон общения, который выбрал Зеленский, не достоин главы государства. Хотя бы потому, что он должен уважать своих сограждан.

— Вы имеете в виду обращение на «ты»?

— Да, в том числе я имею в виду такое панибратское обращение. Оно мне не совсем понятно.

В-четвертых, лично меня не покидает ощущение, что нам просто дурят голову. Этот опрос будет проводиться вне правового поля, а значит, не совсем законно.

В-пятых, у меня лично есть предположение, что Зеленский намерен использовать этот опрос, как кулак: пять вопросов — это пять пальцев. И вот этим кулаком президент будет настойчиво стучать по столу общественного мнения и требовать воплотить ответы на свои вопросы в жизнь.

К сожалению, Зеленский и его команда наносят удар по и без того достаточно хрупким основам украинской государственности, когда президент выходит далеко за пределы своих полномочий, профанирует опрос общественного мнения и демонстрирует, что он, в принципе, плевать хотел на какие-то юридические ограничения.

Я называю сложившуюся ситуацию «коронавирусной монархией». Но не думал, что Зеленский настолько уверен, что «государство — это ты».

«Зеленский вряд ли не понимает, что панибратское отношение к законодательству будет иметь для него очень серьезные последствия»

— Этот опрос — некая модель референдума, который Зеленский анонсировал во время своей предвыборной программы. Зачем нужно вуалировать этот процесс и называть опросом то, что, по сути, является референдумом?

— Потому что на сегодняшний день нет закона о Всеукраинском референдуме. Закон, который приняли при Януковиче, отменил Конституционный суд. А законов о местных референдумах пока не существует.

Есть еще один нюанс, на который я бы хотел обратить внимание. Подобные псевдоюридические формулировки очень активно использовались в 2014 году в Крыму и ныне оккупированном Донбассе. Вы помните, чем это закончилось? И если в команде Зеленского об этом не знают, это их проблемы.

— По нашим законам предвыборная агитация в день выборов запрещена. Можно ли эти вопросы от власти расценивать как агитацию?

— Президент использует в своих посылах слоган, который использует партия «Слуга народа» — «Украина — это ты». Мне кажется, ответ на ваш вопрос очевиден.

— Могут ли Зеленского привлечь к ответственности, если этот опрос признают агитацией в день выборов?

— Зеленский как президент пользуется юридическим иммунитетом. Но проблема в другом. Он вряд ли не понимает, что панибратское отношение к законодательству будет иметь для него очень серьезные последствия после завершения его полномочий как главы государства.

Ранее «ФАКТЫ» писали о важном нюансе — стало известно, что опрос от президента Зеленского будут финансировать некие украинские меценаты.

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