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Политика

Киевляне должны получить компенсацию за проживание в дорогом городе, — Алла Шлапак

15:19 16 октября 2020
Алла Шлапак
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от «Батьківщини» Алла Шлапак уверена, что в законе о столице должна быть предусмотрена компенсация проживания в наиболее дорогом городе Восточной Европы для пенсионеров, медиков и педагогов.

«Батьківщина» определила социально-гуманитарное направление приоритетным в своей политике. Киев сегодня самый дорогой город не только в Украине, но и в Восточной Европе. А пенсия, которую получают пенсионеры, которых более 600 тысяч в Киеве, — на самом низком уровне", — сказала Алла Шлапак в интервью «24 каналу».

По ее словам, очевидно, что на законодательном уровне в законе о столице надо не выписывать полномочия отдельных лиц, как сегодня делают законодатели, а в первую очередь предусмотреть статьи, которые сделают законными столичные доплаты по программе «Турбота»: «Например, столичным медикам, которые спасают не только жителей Киева, что позволит им получать достойную зарплату. Это касается и образования. То есть эта специфика столичного жителя, проживающего в дорогом городе, должна быть компенсирована».

Напомним, Алла Шлапак считает недопустимым сокращение финансирования программ социальной защиты, образования и медицины из государственного бюджета. По ее словам, «Батьківщина» не допустит ситуации, когда государство отказывается от своих обязательств и переводит финансирование вопросов образования, социальной защиты и здравоохранения на местные бюджеты.

«Киев имеет достаточно большой бюджет, но даже он не может заменить и покрыть те расходы, которые по Конституции должен обеспечивать государственный бюджет Украины», — отметила политик.

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