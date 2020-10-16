Полмиллиона гривен воруют на ремонте крыши только одного дома, — Кучеренко

Бюджет состоит из наших налогов. Разумеется, если люди своим трудом заработали не только на себя, но и на то, чтобы профинансировать общественные потребности, то к этим деньгам надо относиться сакрально. Следует не допускать не просто краж, но также и неэффективного использования бюджетных средств. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от «Батьківщини» Алексей Кучеренко во время брифинга в Открытом штабе партии, передает пресс служба.

«Вчера жители столичного дома по адресу проспект Науки, 24 показали мне во время встречи ремонт крыши, который сделала КП „Голосеевобудинвест“ за бюджетные деньги. То есть, как они списали полмиллиона гривен, не выполнили технологические работы. И в результате вся эта работа пошла в никуда. Квартиры жильцов последних этажей заливает», — рассказал Кучеренко.

По его словам, согласно аудиту 2019 года Департамента внутреннего финансового контроля и аудита, неопределенность вопросов водоотведения вызвала выполнение ремонтных работ кровли без надлежащего водоотведения. То есть крышу сделали, а куда вода должна стекать — не проанализировали. Это фактически сводит на нет проведение ремонтных работ и приводит к нерезультативному расходованию бюджетных средств и, как следствие, потерь на сумму 480 тысяч гривен.

«Таких крыш тысячи. Ежегодно на подобных ремонтах списывают сотни миллионов и миллиардов гривен бюджетных средств. Проблемы киевлян не решаются. Поэтому, один из главных приоритетов нашей программы — полный аудит расходования бюджетных средств. Первоначально, это касается инфраструктуры, коммуналки, в том числе мы хотим проверить и как расходовались тарифы», — отметил он.

Ранее политик рассказал о реконструкции украинского Монмартра — сквера имени Чкалова. По словам Кучеренко, каждый шаг восстановления сквера будет обсуждаться с громадой — открыто, публично, прозрачно и честно.

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