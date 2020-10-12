17 октября 2020

17 октября 1825 года в Париже состоялась премьера одноактной оперы Ференца Листа «Дон Санчо». Чем-нибудь удивить искушённую местную публику в то время было довольно-таки трудно. Но, если верить многочисленным публикациям в парижских газетах, эта премьера произвела настоящий фурор. Ещё бы! Автором оперы был 14-летний мальчик, о котором в столице Франции уже давно ходило немало загадочных слухов. Одни называли его «вторым Моцартом». Другие с восторгом пересказывали историю, случившуюся на одном из недавних концертов, когда присутствовавший при исполнении этим, по сути, ещё ребёнком собственных произведений Бетховен, восхищённый виртуозной игрой юного композитора на пианино, подошёл к нему и по-отцовски нежно поцеловал. Третьи никак не могли поверить в то, что столь одарённого юношу отказались принимать на учёбу в парижскую консерваторию и лишь потому, что по тогдашним правилам в консерваторию принимали только французов. А мальчик, как было известно, родился в Венгрии и лишь недавно с отцом и матерью приехал в Париж из Вены, где композиторскому и исполнительскому мастерству его бесплатно обучали Карл Черни и Антонио Сальери.

Отец Ференца Георг Адам Лист был смотрителем овечьего стада в поместье венгерского князя Эстерхази. Должность эта была весьма престижной. А, кроме того, приобщившись к музыке, он даже играл на виолончели в оркестре. Обратив внимание на удивительные музыкальные способности своего единственного сына, Георг Лист оставил денежную должность и всего себя посвятил поиску путей обучения Ференца у лучших европейских преподавателей и композиторов. Правда, внезапная смерть отца на несколько лет выбила юношу из колеи. Потеряв самого близкого человека, Ференц отправился в путешествие по европейским странам, давая концерты и продолжая писать новые произведения. Италия, Венгрия, Россия, Австрия были в восторге от выступлений уникального виртуоза, создававшего порой на сцене настоящее представление. Например, он любил играть на нескольких инструментах, поочерёдно переходя от одного пианино к другому и столь мощно играя на них, что порой не выдерживали и даже ломались струны и молоточки!..

Несколько лет в этих поездках Ференца Листа сопровождала влюблённая в него светская львица Мари д’Агу, с которой композитора познакомила известная писательница Жорж Санд. За время недолгой и суматошной совместной жизни Мари родила от Листа двух девочек и мальчика, но, не выдержав странствующего образа жизни, вернулась с детьми в Париж к своей матери.

Новую любовь композитор неожиданно встретил в Киеве. На одном из концертов он познакомился с поклонницей его творчества Каролиной Витгенштейн. Супруга почтенного князя посещала все выступления Листа и своей преданностью ему сумела увлечь молодого человека настолько, что речь зашла о возможном бракосочетании. Но супруг отказался давать Каролине развод, а несколько обращений влюблённых к самому Папе Римскому, к сожалению, ни к чему не привели. Посчитав, что их счастью противится сам Господь, Каролина оставила Листа. Много лет после этого они поддерживали нежную переписку, вспоминая радостные мгновения, пережитые в прошлом.

Дальше композитор путешествовал уже сам. Порождая новые разговоры о своём сумасбродстве. Говорят, что когда на одном из его концертов в Лондоне королева Виктория, появившись в своей ложе с опозданием, вызвала шум в зале, Лист прекратил играть. А на замечание приближённых королевы ответил, что он просто не хотел мешать Её Величеству вести светские беседы… Ушёл из жизни великий композитор так же неожиданно, как и практически всё, что делал при жизни. Отметив своё 75-летие, он внезапно простудился и через несколько недель покинул сей бренный мир.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.