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Политика

Не нужно путать народовластие и политические манипуляции: Гусовский прокомментировал президентский опрос

11:53 17 октября 2020
Гусовский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Нас втянули в манипуляцию, даже в аферистичную конструкцию. Такое мнение озвучил Сергей Гусовский, кандидат в мэры Киева от партии «За майбутнє» в эфире Украинского радио. Напомним, речь идет о 5-ти вопросах, на которые президент Зеленский предложил ответить украинцам во время голосования на местных выборах 25 октября.

Политик не скрывал своего возмущения: «Перед тем как говорить об этих 5 вопросах, у меня возникают свои 5: кто эти вопросы подбирал? Кто будет проводить опрос? Какова методология подсчета голосов? Кто будет финансировать эту деятельность — какие-то странные меценаты, которых не называют? Как будут использоваться результаты, которые в любом случае имеют сомнительную юридическую силу?»

По мнению политика, под прикрытием «поговорить с людьми» реализуется манипулятивная политтехнология с подменой понятий.

«На этом примере видно, как совершенно манипулятивно можно использовать инструмент, который должен быть законодательно обеспеченным и называться референдумом. А в данном случае это будет неизвестно что. Это безумие — предаваться размышлениям, более ли важен второй вопрос, или четвертый, стоит спрашивать про марихуану и так далее. Это о политиканстве и безответственных действиях, или наоборот — об очень сконцентрированнных и прагматичных вещах, которые должны повлиять на ход местных выборов», — прокомментировал ситуацию Гусовский.


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