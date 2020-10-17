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Политика

Около 20 миллиардов гривен может получать Киев после ликвидации коррупционной составляющей, — Нестор

13:11 17 октября 2020
Виталий Нестор
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В Киеве сегодня нет реальной стратегии развития города, а средства тратят бесконтрольно. Об этом во время брифинга заявил кандидат в депутаты Киевского городского совета и глава городской ячейки «Батьківщини» Виталий Нестор.

«Команда „Батьківщини“ разработала стратегию развития города. Каждый город должен планировать свое стратегическое развитие с учетом расходов бюджета. Что мы видим сегодня? Киев имеет утвержденную Кличко стратегию до 2025 года, но город не выполняет планы и статьи расходов. Город развивается отдельно. Средства расходуются отдельно. Это грубая ошибка», — считает Виталий Нестор.

Нестор раскритиковал хаотические действия властей Киева, когда средства расходуются нерационально, что наносит ущерб бюджету. В частности, кандидат в народные депутаты считает, что при непродуманных ремонтных работах город теряет средства.

«Город должен не дороги сначала строить, а потом прокладывать трубы или наоборот. Это должна быть скоординированная работа», — уверен Виталий Нестор.

Также глава городской организации «Батьківщини» констатировал срочную необходимость провести ревизию договоров действующей власти Киева, которые могут иметь коррупционный характер.

«Нужно проводить ревизию всех заключенных договоров с целью подсчета упущенной выгоды, которую должен был получить город. Также необходимо провести ревизию незаконных и противоправно заключенных договоров, которые не позволили городу получить 30% средств от общей суммы нынешнего бюджета Киева. Около 20 млрд. грн город может получать после ликвидации коррупционной составляющей», — заявил Нестор.


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