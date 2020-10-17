Вместо поддержки малого и среднего бизнеса в Тернополе идут массовые безосновательные проверки, — Суслова

В Тернополе вместо создания условий для развития малого и среднего бизнеса, власти проводят массовые проверки предпринимателей и штрафуют их под надуманными предлогами. Партия «За майбутнє» выступает в защиту малого бизнеса от произвола налоговых и контролирующих органов. Новая власть, которую изберут украинцы 25 октября, должна изменить подходы во взаимоотношениях с предпринимателями и вместо поборов создать им условия для успешного ведения собственного дела. А депутатская группа «За майбутнє» в Верховной Раде инициирует законодательные изменения, которые обеспечат справедливое налогообложение. Об этом сообщила лидер Женского движения партии «За майбутнє» Ирина Суслова.

«Ситуация в отношениях власти и малого бизнеса в Тернополе, как и по всей Украине, напоминает взаимоотношения заложника и террориста, когда последний постоянно требует денег за то, что оставит свою жертву в покое. Государство атакует слабое звено — владельцев мелких магазинчиков, или людей, которые торгуют на рынке в расчете на то, что они не смогут защитить свои права», — заявила Суслова.

В частности, политик отметила, что в Тернополе сложилась классической ситуация, когда малых предпринимателей штрафует Госпродспотребслужба за отсутствие в сертификате соответствия информации об импортере.

«Но у продавца нет компетенции ехать на таможню и проверять эти данные. То есть вместо того, чтобы выяснить, каким образом нерастаможенные товары попали на территорию Украины, контролирующие органы „кошмарят“ простых людей, которые тяжким трудом зарабатывают себе на жизнь. В результате контрабандисты остаются безнаказанными, а весь груз ответственности несет малый бизнес», — прокомментировала Ирина Суслова.

По ее словам, на рынках Тернополя предприниматели рискуют потерять место торговли, поскольку договоры на аренду заключаются сроком только на год.

«Кроме того, в отношениях малого бизнеса с городскими властями существует коррупционная составляющая, поскольку часто посредником выступают фирмы-прокладки, которые на самом деле обслуживают интересы определенных чиновников. Итак, государство ничего не сделало для помощи предпринимателям после тотального карантина, а теперь перед угрозой повторения локдауна пытается высосать из малого бизнеса все соки путем внеплановых проверок контролирующих органов. У них всегда найдутся основания, чтобы выписать штраф — или проблемы с кассовым аппаратом, или какие-то неточности в документах. Главное, чтобы свежая копейка зазвенела в кармане проверяющих», — считает Ирина Суслова.

Она подчеркнула, что партия «За майбутнє» и ее депутатская группа в Верховной Раде работают над тем, чтобы защитить малый бизнес от произвола налоговиков и других государственных органов.

«Наша цель — это справедливое налогообложение и надлежащее отношение к предпринимателям, когда самозанятые украинцы получат условия для развития собственного дела и создания новых рабочих мест, а не надуманные штрафы. Местные власти и государство в целом должны, наконец, стать партнером малого бизнеса, а не его вечным врагом. И 25 октября украинцы сделают важный шаг в этом направлении. Новая власть, в том числе и в Тернополе, должна изменить свое отношение к предпринимателям и вместо давления должна начать с ними диалог», — отметила Ирина Суслова.

Напомним, 28 сентября Ирина Суслова презентовала уникальную платформу- чат-бот «Не сама», которая поможет одиноким мамам, а также будет полезена для всех родителей.

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