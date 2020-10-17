Украино-турецкие авиастроительные проекты могут повторить историю украино-китайских, — эксперт

Турецким властям и бизнесу целесообразно с осторожностью относиться к обещаниям руководства Украины о взаимодействии и совместных разработках в авиастроительной отрасли. Такое мнение озвучил Андрей Пилипенко, член правления украино-китайского инвестиционного клуба, комментируя сообщения СМИ о результатах визита украинской делегации в Турцию для переговоров в том числе и по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Наверное, уже все забыли историю 2017 года, уверен, было бы не лишним напомнить ее туркам, — напоминает эксперт. — Тогдашний первый вице-премьер Степан Кубив открыл завод для совместного производства авиационных двигателей ПАО „Мотор Сич“ и китайскими инвесторами предприятия в КНР. Вcе слышали бравурные заявления о сотрудничестве, о будущем совместном производстве и сервисном обслуживании авиационных двигателей. Кубив уверял китайскую сторону в незыблемой надежности Украины как партнера в этом проекте».

Эксперт напомнил, как кардинально изменилась ситуация через несколько месяцев: «Акции „Мотор Сич“ были арестованы. Три года подряд акционеры компании топчутся под воротами… А сейчас китайские инвесторы проходят круги ада в украинской системе правосудия, пытаясь защитить свои интересы и миллиардные в долларовом исчислении инвестиции. А Украине „светит“ иск в международном арбитраже о компенсации потерь китайских инвесторов в размере 3,5 млрд долларов».

Пилипенко подчеркнул, что украино-китайский проект по «Мотор Сичи» тоже имел поддержку украинских властей на высшем уровне и публично был обозначен как один из приоритетных для украинской власти.

Однако сегодня предприятие балансирует на грани банкротства, не имеет рынков сбыта и финансовых ресурсов для развития.

«Таков бесславный итог некогда перспективного международного проекта. Украина теряет производителя и технологии, зарубежные инвесторы — свои вложенные миллиарды. Такова цена заявлений и обещаний украинской власти, какие бы имена ни носили ее действующие представители», — рассказал Андрей Пилипенко, и при этом грустно пошутил: «Может сложиться так, что туркам придется становиться в очередь за китайцами в международном арбитраже, а потом многие годы ждать компенсации своих потерь, потому что Украина не такая богатая страна».

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter