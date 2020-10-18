Любые соглашения Мининфраструктуры с Китаем нежизнеспособны, пока не решена проблема «Мотор Сичи», — эксперт

В условиях блокирования китайским инвесторам «Мотор Сичи» доступа к предприятию очень сомнительными становятся перспективы реализации любых ранее анонсированных масштабных совместных проектов Украины и КНР. Об этом сообщил источник в Министерстве инфраструктуры.

«У Криклия обеспокоены судьбой готовящихся к подписанию соглашений по Большой окружной дороге Киева, другим проектам „Великого будівництва“, „Укрзалізниці“ и др. Здесь отслеживают все связанное с заявлением китайцев-акционеров „Мотор Сичи“ относительно их решительного намерения взыскать с Украины 3,5 млрд долларов США в международном арбитраже за невозможность управлять предприятием. И понимают, что эта ситуация очень отрицательно влияет на сотрудничество с Китаем по всем находящимся в ведении министерства направлениям. И что подписание, а тем более выполнение любых документов будет крайне проблематичным», — прокомментировали ситуацию в Министерстве на условиях анонимности.

Эксперты согласны с такими опасениями относительно реализации всех ранее достигнутых предварительных договоренностей.

«Есть 2 варианта развития событий. Любые соглашения, договоры, меморандумы либо не подпишут, либо не выполнят. Не подпишет, понятное дело, Китай. Потому что сложно доверять правительству страны, где бизнесмены твоей страны три года штурмуют стены своего же актива и в итоге ни с чем идут в международный суд за взысканием своих многомиллиардных убытков. А если кто-то, потеряв фокус внимания на минуту или из каких-то тонких дипломатических соображений, и поставит свою подпись, то дальше этого дело не пойдет. Потому что никто не будет инвестировать и работать со страной, которая только что технично пробросила твоих земляков», — считает политический эксперт Владимир Цибулько.

Напомним, что ранее Министерство инфраструктуры Украины заявляло о планах подписать с соответствующими структурами КНР соглашение, касающихся строительства дороги М-22 на участке обхода Кременчуга с мостовым переходом через р. Днепр, Большой кольцевой дороги вокруг Киева и дороги М-14 Одесса-Николаев-Херсон.

Кроме того, имплементации ожидает подписанный этим летом Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с китайской компанией China Railway 14th Bureau Group (CRCC14), а также до последних событий на «Мотор Сичи» говорилось и о перспективах совместного развития речной инфраструктуры.

Как известно, китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» обратились к 423 депутатам Верховной Рады Украины и ряду парламентских комитетов с письмом, в котором напоминают о межгосударственном Соглашении о защите прав инвестиций и обосновывают свое намерение взыскать с Украины 3,5 млрд. долларов США в международном арбитражном суде.

В тексте документа действия Украины расцениваются как попытка экспроприации инвестиций и государственное рейдерство. Кроме того, в Минюст еще 4 сентября текущего года были переданы официальные претензионные документы, в которых китайская сторона предлагает украинскому правительству сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации.

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