Весы ждет удача, Водолея — перемены: гороскоп на неделю

Астрологический прогноз на 19−25 октября

ОВЕН. Очень вероятно, что придется взять на себя дополнительные обязанности. Сил и времени на это уйдет немало, но в финансовом плане вас это должно порадовать. Некоторым Овнам звезды обещают головокружительный роман.

ТЕЛЕЦ. Осуществить все ваши замыслы окажется не так-то просто, но вполне реально. Главное — не пасовать перед трудностями и верить в собственные силы. В денежных вопросах проявляйте благоразумие, не поддавайтесь соблазнам купить все и вся.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы уверенно продвигаетесь к намеченной цели. Старайтесь только не сбавлять выбранный темп и не доверяйте малознакомым людям. В выходные желательно отправиться всей семьей на природу — вам будет обеспечен заряд бодрости и хорошего настроения.

РАК. Успеха сможет добиться тот, кто проявит деловую активность и не будет надеяться на помощь посторонних. В отношениях с близкими будьте предельно честны и откровенны. Это благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с лишним весом.

ЛЕВ. На профессиональном поприще предстоит много работы. Сил и времени на выполнение поставленных задач уйдет немало. Не забывайте и о личной жизни, старайтесь больше внимания уделять родным.

ДЕВА. Благоприятный во всех отношениях период. Проявив свои организаторские способности на службе, сумеете зарекомендовать себя с наилучшей стороны. В финансовом плане также все будет складываться неплохо, да и на амурном фронте вас ждут сплошные победы.

ВЕСЫ. За что бы вы сейчас ни взялись, удача на вашей стороне, так что можете смело приступать к реализации задуманного. Благодаря своей коммуникабельности и обаянию сумеете наладить полезные связи, установить новые деловые контакты.

СКОРПИОН. Нынешний период будет богат на интересные и разнообразные события. Удастся наконец-то закончить то, что долгое время не могли сдвинуть с мертвой точки. Финансовые вложения сулят неплохую прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь не отступать от намеченных планов, даже если на вашем пути будут постоянно возникать какие-то преграды. Если хотите сохранить репутацию надежного и ответственного человека, не болтайте лишнего о себе и не выдавайте чужих секретов.

КОЗЕРОГ. Сохраняйте спокойствие в любых ситуациях и не обращайте внимание на выпады недоброжелателей, которые всячески будут пытаться испортить вам жизнь. Конец недели — благоприятное время для начала ремонта и крупных приобретений для дома.

ВОДОЛЕЙ. На легкий успех сейчас рассчитывать не стоит. Приготовьтесь к тому, что придется постоянно отстаивать свои интересы. Перемены, произошедшие в этот период, изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

РЫБЫ. Наслаждайтесь жизнью и не нервничайте по пустякам. Бытовых проблем накопилось немало, старайтесь как можно быстрее их решить. В выходные встреча с родными людьми подарит массу положительных эмоций и приятные впечатления.

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