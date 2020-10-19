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ЗАЗ уличили в сборке российских автомобилей

11:37 19 октября 2020
Запорожский автомобилестроительный завод

На Запорожском автомобилестроительном заводе, в начале сентября объявившем о начале производства для местного рынка купе кроссовера Renault Arkana в сотрудничестве с Groupe Renault, будут заниматься крупноузловой сборкой, все узлы которого изготавливаются в России.

Как пишет «Экономическая правда», завод-производитель будет поставлять в Украину «готовые к сдаче отдельные агрегаты и крупные узлы». Отмечается, что таким образом будет обойден запрет на ввоз в Украину автомобилей из России.

«Французское в этой модели только название, потому что Renault Arkana изготавливают на российском заводе „АвтоВАЗ“. А „начало производства“ на ЗАЗ — на самом деле является крупноузловой сборкой, чтобы обойти запрет на ввоз автомобилей из России», — утверждает автор статьи.

Также отмечается, что ЗАЗ входит в корпорацию «УкрАвто», принадлежащая украинскому бизнесмену Тариэлу Васадзе. Он также является основателем и совладельцем «Укравтоваза» — компании, которая является официальным импортером автомобилей Lada в Украине.

Фото с сайта ЗАЗа.

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