Выборы, коронавирус и Нацбанк: что влияет на курс доллара

Чем ближе выборы, тем ниже курс национальной валюты. С пятницы, 16 октября, доллар поднялся в цене на 2 копейки, а евро — на 12 копеек. Так, 19 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,36 грн за доллар и 33,30 грн за евро. На наличном валютном рынке курс гривни также незначительно снизился. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,27 грн, купить — по 28,45 грн; евро — сдать по 32,93 грн, купить — по 33,36 грн. Эксперты отмечают, что сейчас ситуация на валютном рынке во многим зависит от политики Национального банка Украины, который в последнее время полностью прекратил покупать валюту, при этом продолжая ее продавать. В период с 12 по 16 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 1 млн долларов, а неделей ранее — 8,7 млн долларов. При этом регулятор не покупает валюту на межбанке с середины сентября. За этот период НБУ продал для поддержки курса гривни 292 млн долларов. В целом же с начала года регулятор купил в резервы 4,5 млрд долларов, а продал — 3,58 млрд долларов. Таким образом, чистая покупка составила 925,3 млн долларов. О политике Нацбанка свидетельствует и его поведение на недавних торгах.

«В прошлую пятницу на межбанковском валютном рынке Украины велись активные торги, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — С самого утра с заявками на покупку был замечен Citibank, который действует по поручению нерезидентов. После его ухода валютные курсы начали плавно расти. Эту тенденцию остановил НБУ, когда вышел со своим предложением долларов по курсу 28,38 грн. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар — гривня завершилась на отметке 28,36 грн, евро вырос относительно гривни до 33,26 грн.

Ожидавшееся заседание совета НБУ в отсутствие кворума не состоялось. Предполагалось, что на нем рассмотрят вопрос утверждения аудитора и пункт «разное». Второй пункт является типовым для заседаний совета, но в СМИ снова появились слухи об отставке первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. На фоне роста числа заболевших COVID-19 любые масштабные перемены в руководстве НБУ негативно влияют на стабильность курса национальной валюты.

Сегодня по курсу доллара к гривне ожидается продолжение роста к уровню 28,42 грн. Курс евро будет расти к отметке 33,35 грн", — считает Андрей Гойлов.

Эксперты отмечают положительные для национальной валюты новости от МВФ.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,5%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 28,21 грн до 28,36 грн (+0,5%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,30−28,32 грн до 28,38−28,40 грн (+0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,17−28,38 грн до 28,26−28,47 грн (+0,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

МВФ обновил прогноз по курсу доллара к гривне на период до 2025 года. Прогноз улучшен для гривни по сравнению с предыдущим, июньским. Это следует из материалов к октябрьскому обзору МВФ «Перспективы мировой экономики». Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс доллара составит: 2020 год — 27,20 грн (предыдущий прогноз — 30,0 грн); 2021 год — 28,12 грн (ранее — 28,9 грн); 2022 год — 27,96 грн (ранее — 28,6 грн); в 2023—2025 годах — 28,10 грн (ранее — 28,7 грн). Кроме того, МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительног роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,5 грн, а наличный доллар в банках — около 28,4−28,6 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Есть и другие факторы, влияющие на валютный рынок.

«Курс гривни в понедельник, 19 октября, повысился до отметки 28,40 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок находится в ожидании результатов местных выборов и переваривает поступающие новости. На фоне растущей неопределенности активность, вероятно, будет низкой.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить в Верховной Раде. Также завтра Минфин проведет очередное размещение облигаций внутреннего государственного займа.

Позитивным фактором на данный момент является весьма оптимистичный прогноз МВФ по гривне на ближайшие 5 лет. Кроме того, позитивным для рынка стало достижение договоренностей по заключению соглашения о свободной торговле Украины и Турции.

Между тем восходящий тренд доллара США не прерван, и рынок ожидает нового импульса для движения. Ожидаем, что гривня сегодня останется в диапазоне 28,35−28,45 грн за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

Эксперты также отмечают, что отечественная экономика тесно интегрирована с мировой экономикой, а значит, на нее влияют общие процессы. Международный валютный фонд вновь прогнозирует падение темпов роста мировой экономики из-за пандемии. В МВФ сообщили, что рост ее сократится на 4,4% и это будет наихудший показатель со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Например, после разрушительного финансового кризиса 2008 года мировая экономика сократилась всего на 0,1%.

Однако во многих развивающихся странах, особенно в Индии, дела обстоят хуже, чем ожидалось, что связано со второй волной COVID-19. В МВФ предупредили, что многие страны столкнутся с серьезным риском падения экономики, если государственная поддержка будет прекращена слишком быстро.

Напомним, что финансовым компаниям, предоставляющим населению микрокредиты, запретят начислять драконовские штрафы за просрочку платежей, а также обяжут предоставлять полную информацию о стоимости кредита. На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее парламентом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй».

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