«УкрАВТО» станет дистрибьютором нового бренда – имя озвучат в декабре

Корпорация «УкрАВТО» решила нестандартно анонсировать подписание контракта на дистрибуцию еще одного популярного автомобильного бренда. В компании сохраняют интригу и не озвучивают имя партнерской марки авто, однако обещают, что новая дилерская сеть будет соответствовать высоким стандартам качества обслуживания.

Согласно полученным комментариям, «УкрАВТО» планирует продавать автомобили средней ценовой категории от известного азиатского производителя. О качестве автомобилей этой марки ранее положительно отзывались украинские клиенты.

«Наша уверенность в успехе нового проекта подкреплена уже существующим положительным опытом эксплуатации автомобилей этого бренда тысячами владельцев в Украине. Вскоре мы сообщим подробности и объявим конкурс на дилерство для формирования сервисно-сбытовой сети, покрывающей всю Украину», — отметил заместитель председателя правления корпорации «УкрАВТО» Вахтанг Васадзе.

Напомним, у компании есть сеть собственных сервисных центров по всей территории Украины, что делает вполне реальным вывод популярности марки на новый уровень. Теперь у клиентов «УкрАВТО» будет еще больше свободы при выборе автомобиля.

СПРАВКА «УкрАВТО» — крупнейший отечественный производитель автомобилей, владеющий мощностями для полного цикла производства; официальный импортер и дистрибьютор автомобилей более чем 15 брендов; поставщик сервисных услуг и производитель запасных частей и аксессуаров с самой большой собственной сетью сервисных и дилерских центров в Украине.

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